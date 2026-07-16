Identificaron a la víctima de homicidio en Diamante: el crimen no estuvo vinculado a los festejos de la Selección

Investigan el homicidio de un hombre de 31 años ocurrido durante la noche del miércoles en Diamante. La víctima fue encontrada gravemente herida en la vía pública y falleció poco después en el Hospital San José de esa localidad. Desde la fuerza aclararon que el episodio no estuvo vinculado con los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la semifinal del Mundial 2026.

Al respecto, el jefe de la Departamental policial Diamante, Mario Celis, brindó detalles sobre el avance de la investigación y explicó que las actuaciones continúan bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal.

Lamentablemente, anoche personal policial tomó conocimiento de una persona lesionada en la vía pública, en la intersección de las calles Belgrano y Doctor Materi. Se requirió inmediatamente la asistencia del servicio de salud, que realizó el traslado al Hospital San José, donde se comprobó el fallecimiento de este hombre de 31 años, en principio producto de una herida de arma blanca", indicó. La víctima fue identificada como Sebastián Barreto, vecino de la ciudad de Diamante.

El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense de Oro Verde, donde se realizará la autopsia ordenada por la Fiscalía.

Investigan el homicidio de un hombre de 31 años en Diamante

La investigación continúa

El jefe policial explicó que personal de la División Investigaciones, Policía Científica y la Fiscalía trabajan para reconstruir las circunstancias del ataque. "Nos encontramos abocados a tratar de esclarecer este hecho, establecer las circunstancias y las causas que llevaron a esta agresión", señaló.

Además, confirmó que los investigadores analizan testimonios y distintos elementos de prueba. "Estamos en pleno proceso de reunión de indicios, testimonios y medios probatorios", sostuvo.

Consultado sobre posibles sospechosos o hipótesis, evitó brindar precisiones. "Tenemos nuestras líneas investigativas, pero mantenemos la reserva porque estamos en una etapa incipiente de la investigación", afirmó.

No obstante, anticipó que podrían surgir novedades en las próximas horas. "Sin duda habrá avances", expresó.

Aclararon que no estuvo relacionado con los festejos

Celis remarcó que el homicidio ocurrió en un sector distinto al lugar donde se desarrollaban las celebraciones por el triunfo argentino. "No se ha establecido ninguna vinculación con los festejos. Ocurrió en otro sector de la ciudad, distante de la Plaza 9 de Julio, donde se concentraban las celebraciones", explicó.

El funcionario diferenció este crimen de otro episodio de violencia registrado durante los festejos.

Festejos en Diamante por el triunfo de la Selección (foto Policía de Entre Ríos)

Otro incidente terminó con tres detenidos

El jefe policial confirmó que, durante la celebración en Plaza 9 de Julio, se produjo una agresión en la que intervino inmediatamente el operativo de seguridad dispuesto para el evento. "En ese caso fueron detenidas tres personas en el lugar: dos mujeres, de 43 y 28 años, y un hombre de 29. Además, se secuestraron distintos elementos relacionados con esa agresión y la Fiscalía ordenó sus detenciones", detalló.

Insistió en que ambos episodios son completamente independientes. "Son dos hechos totalmente diferentes. El homicidio ocurrió en otro sector de la ciudad y hasta el momento no hemos establecido ningún vínculo con los festejos", reiteró.

Mientras tanto, la Policía continúa con las tareas investigativas para identificar a los responsables del crimen de Sebastián Barreto.