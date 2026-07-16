Robó un casco, amenazó a la víctima con un arma y lo detuvieron 

Un hombre quedó detenido tras robar un casco de moto y amenazar a la víctima con un arma de fuego. El hecho ocurrió en calles Ituzaingó y Florencio Sánchez de Paraná.
Entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, la policía intervino en varios hechos ocurridos en Paraná. Los procedimientos estuvieron relacionados con el robo de un casco y amenazas, un intento de ingreso a una vivienda y un intento de hurto en un comercio.
Uno ocurrió en la zona de calles Ituzaingó y Florencio Sánchez. Según se informó, un hombre empujó a una joven y le robó un casco que estaba sobre una motocicleta estacionada.
La víctima y otra persona intentaron seguir al sospechoso, quien presuntamente los amenazó con un arma de fuego, por lo que desistieron de continuar la persecución. Antes de retirarse, el hombre también habría dañado las cubiertas de la motocicleta con un elemento cortante.
Tras un operativo realizado en la zona, los efectivos policiales recuperaron el casco sustraído y secuestraron una hoja de cuchillo que fue encontrada en el lugar del hecho.
Con intervención de la Fiscalía, el sospechoso fue detenido y quedó alojado a disposición de la Justicia, acusado de los presuntos delitos de robo, daños y amenazas calificadas.
En otro procedimiento, desarrollado durante la madrugada del jueves, efectivos que patrullaban por calle Garrigó observaron a dos hombres que intentaban ingresar a una vivienda cuyos propietarios se encontraban de viaje.
Uno de los sospechosos estaba sobre el techo de la vivienda, mientras que el otro intentaba acceder tras trepar un tapial.
Ambos fueron reducidos en el lugar y, aunque no se encontraron elementos sustraídos, la Fiscalía dispuso su detención por el presunto delito de tentativa de hurto en flagrancia. Los dos fueron trasladados a la Alcaidía.
Intentó llevarse bebidas sin pagar
Por otra parte, durante la noche del miércoles, personal policial intervino en un comercio ubicado sobre calle 25 de Mayo, luego de que transeúntes alertaran sobre un intento de robo.
Según la denuncia, dos hombres ingresaron al local e intentaron retirar bebidas sin abonarlas.
Con las características aportadas por testigos, los efectivos localizaron a uno de los sospechosos en las inmediaciones y lo identificaron. Por disposición de la Fiscalía, quedó supeditado a una causa judicial por el presunto delito de tentativa de hurto.