Messi le dedicó el triunfo a la gente que “no tiene trabajo y no llega a fin de mes”

Messi dejó de lado el análisis futbolístico después de la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 y compartió una reflexión sobre la realidad que atraviesan millones de argentinos. El capitán destacó el valor que tienen estas victorias para quienes enfrentan problemas económicos y sociales.

Tras el triunfo ante Inglaterra, el rosarino habló sobre el impacto que genera el seleccionado en la vida cotidiana de la gente y aseguró que el plantel siente un compromiso especial por brindarles una alegría en momentos difíciles.

El mensaje de Messi para los argentinos

Durante la entrevista posterior al partido, Messi reconoció que el fútbol puede convertirse en un alivio para muchas personas que atraviesan situaciones complejas.

"Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente. Sabemos que los mundiales para nosotros son especiales y nos olvidamos de todo lo mal que nos toca pasar. Hay gente que la pasa mal, que no tiene trabajo, que no llega a fin de mes o que la vive peleando", expresó el capitán argentino.

Luego agregó que esa capacidad para seguir adelante forma parte de la historia del país. "Es la vida nuestra, lo que nos tocó siempre", afirmó.

“Estamos orgullosos y felices de poder regalarle esta alegría a la gente porque sabemos que hay gente que NO TIENE TRABAJO y que NO LLEGA A FIN DE MES” UFFF… Messi acaba de hacer pedazos el relato del Gobierno. Con una sola frase, derrumbó la estafa de “la Argentina prospera”,… pic.twitter.com/sBKXLz2pQj — 💛🇦🇷 🅟🅐🅜🅟🅐 🇦🇷💙 (@Pampa139) July 16, 2026

La satisfacción por otra final del mundo

Además de su mensaje para los hinchas, Messi destacó el logro deportivo de alcanzar una nueva definición mundialista.

"Poder regalarle todo este tipo de alegría a ellos, poder estar en una final del mundo una vez más y meter dos finales seguidas... hoy conseguimos algo impresionante", sostuvo.

El delantero también valoró la continuidad del ciclo encabezado por Lionel Scaloni y remarcó el nivel competitivo que mantiene el seleccionado argentino.

"Nadie nos regaló nada"

En el cierre de sus declaraciones, Messi resaltó el esfuerzo realizado por el grupo durante los últimos años.

"Es estar hasta el último día una vez más, jugar una final del mundo y mantenernos entre los mejores dos otra vez. Venimos siendo los mejores durante estos últimos cuatro años", señaló.

Finalmente, dejó un mensaje sobre el camino recorrido por el equipo: "Hoy volvimos a demostrar que nadie nos regaló nada y que todo lo que conseguimos es adentro de la cancha".