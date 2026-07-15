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Deportes Mundial 2026

Videos: los golazos con los que Argentina eliminó a Inglaterra para llegar a la final

Un triunfo para siempre. Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra y está en la final del Mundial. Puso fútbol y corazón para ganar 2-1 con golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El domingo irá por el título ante España.

15 de Julio de 2026
Triunfazo de Argentina para llegar a la final del Mundial.
Triunfazo de Argentina para llegar a la final del Mundial. Foto: (NA).

REDACCIÓN ELONCE

Un triunfo para siempre. Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra y está en la final del Mundial. Puso fútbol y corazón para ganar 2-1 con golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El domingo irá por el título ante España.

La Selección argentina le ganó 2-1 a su par de Inglaterra en un partido para el infarto y se metió en la gran final del Mundial 2026, donde se enfrentará con España.

Inglaterra se había puesto en ventaja en el inicio del complemento a través de Anthony Gordon, mientras que los dirigidos por Lionel Scaloni dieron vuelta la historia gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En el inicio del segundo tiempo Inglaterra se puso en ventaja a los 10 minutos en una jugada aislada cuando Gordon definió solo en el área chica tras un preciso centro de Morgan Rogers.

Luego de ponerse en ventaja, Inglaterra quiso replegarse atrás con el objetivo de defender el resultado y la Selección argentina comenzó a acechar el área rival con un coraje impresionante.

 

Sin embargo, la Selección argentina logró llegar a la igualdad a los 40 minutos del segundo tiempo a través de un tremendo remate desde afuera del área de Fernández.

GOLAZO DE ENZO PARA IGUALAR EL PARTIDO ANTE INGLATERRA POR 1-1

No conformes con la igualdad, los vigentes campeones del mundo siguieron presionando y así consiguieron el gol del triunfo recién a los 47 de la segunda mitad, cuando el “Toro” Martínez se impuso en las alturas con un gran cabezazo tras un centro preciso de Messi.

LAUTARO DE CABEZA PARA DARLO VUELTA EN LA ÚLTIMA EN UN PARTIDAZO ANTE INGLATERRA

De esta manera, la Argentina consiguió la clasificación a la gran final, donde se enfrentará con España, que este martes dio una cátedra de fútbol para derrotar 2-0 a la Francia de Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y compañía.

ARGENTINA SE QUEDÓ CON EL MEJOR PARTIDO DEL MUNDIAL | Inglaterra 1-2 Argentina | RESUMEN | M102

Temas:

Selección Argentina Mundial 2026 Enzo Fernández Lautaro Martínez Lionel Scaloni
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