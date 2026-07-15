"Las Malvinas son argentinas": la bandera que mostraron los jugadores después de ganarle a Inglaterra

REDACCIÓN ELONCE
La selección argentina jugó un partido increíble y se impuso por 2-1 ante los europeos. En los festejos, mostraron una bandera con el mensaje. "Las Malvinas son argentinas", se leía en la bandera. El video.
Argentina tuvo una tarde histórica. Le ganó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la gran final del Mundial 2026 en donde enfrentará a España. Claro, este no era un partido más. Jugadores y cuerpo técnico lo sabían y así lo jugaron.
Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra y está en la final del Mundial. Puso fútbol y corazón para ganar 2-1 con golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El domingo irá por el título ante España.
Luego del enorme triunfo, los jugadores argentinos no escondieron sus emociones y sentimientos por el duelo. Se pararon frente a la hinchada argentina y desplegaron una bandera con el mensaje: "Las Malvinas son argentinas".
Lisandro Martínez fue quien la sostuvo en un primer momento. Luego se sumó Giovani Lo Celso.
Video: la bandera que mostraron los jugadores
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS 🇦🇷🩵 pic.twitter.com/04khbHRDal— TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026