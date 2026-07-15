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Política Triunfazo para llegar a la Final

"Las Malvinas son argentinas": la bandera que mostraron los jugadores después de ganarle a Inglaterra

La selección argentina jugó un partido increíble y se impuso por 2-1 ante los europeos. En los festejos, mostraron una bandera con el mensaje. "Las Malvinas son argentinas", se leía en la bandera. El video.

15 de Julio de 2026
"Las Malvinas son argentinas".
"Las Malvinas son argentinas". Foto: (La Voz).

REDACCIÓN ELONCE

La selección argentina jugó un partido increíble y se impuso por 2-1 ante los europeos. En los festejos, mostraron una bandera con el mensaje. "Las Malvinas son argentinas", se leía en la bandera. El video.

Argentina tuvo una tarde histórica. Le ganó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la gran final del Mundial 2026 en donde enfrentará a España. Claro, este no era un partido más. Jugadores y cuerpo técnico lo sabían y así lo jugaron.

 

 

Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra y está en la final del Mundial. Puso fútbol y corazón para ganar 2-1 con golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El domingo irá por el título ante España.

Luego del enorme triunfo, los jugadores argentinos no escondieron sus emociones y sentimientos por el duelo. Se pararon frente a la hinchada argentina y desplegaron una bandera con el mensaje: "Las Malvinas son argentinas".

Lisandro Martínez fue quien la sostuvo en un primer momento. Luego se sumó Giovani Lo Celso.

 

Video: la bandera que mostraron los jugadores

Temas:

Selección Argentina Mundial 2026 Lionel Scaloni
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