"Las Malvinas son argentinas": la bandera que mostraron los jugadores después de ganarle a Inglaterra

Argentina tuvo una tarde histórica. Le ganó 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la gran final del Mundial 2026 en donde enfrentará a España. Claro, este no era un partido más. Jugadores y cuerpo técnico lo sabían y así lo jugaron.

Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra y está en la final del Mundial. Puso fútbol y corazón para ganar 2-1 con golazos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. El domingo irá por el título ante España.

Luego del enorme triunfo, los jugadores argentinos no escondieron sus emociones y sentimientos por el duelo. Se pararon frente a la hinchada argentina y desplegaron una bandera con el mensaje: "Las Malvinas son argentinas".

Lisandro Martínez fue quien la sostuvo en un primer momento. Luego se sumó Giovani Lo Celso.

Video: la bandera que mostraron los jugadores