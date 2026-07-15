Insfrán decretó feriado en Formosa por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El gobernador dispuso asueto administrativo desde las 15 de este miércoles para que los empleados públicos puedan seguir el partido de la Selección. La medida contrasta con la postura del Gobierno nacional.
Feriado en Formosa. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, decretó asueto administrativo en toda la provincia con motivo de la semifinal del Mundial 2026 que disputarán la Selección Argentina e Inglaterra. La medida comenzará a regir desde las 15 de este miércoles, una hora antes del inicio del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto N° 140/26, publicado en el Boletín Oficial provincial y refrendado por el ministro de la Jefatura de Gabinete, Antonio Ferreira.
En los fundamentos de la norma, el Ejecutivo provincial sostuvo que, debido a la trascendencia del evento deportivo, resultaba "oportuno" liberar de sus tareas a los trabajadores de la administración pública para que puedan acompañar al equipo dirigido por Lionel Scaloni.
Invitación a otros organismos
Además del asueto para la administración pública, el Gobierno de Formosa invitó a las municipalidades, comisiones de fomento, los poderes Legislativo y Judicial, así como a las entidades bancarias públicas y privadas con asiento en la provincia, a adherir a la medida.
La convocatoria busca ampliar el alcance de la disposición para que distintos organismos puedan adoptar una decisión similar durante la disputa del encuentro mundialista, publicó MinutoUno.
Contraste con la decisión del Gobierno nacional
La medida adoptada por Insfrán se diferenció de la postura del Gobierno de Javier Milei, que descartó decretar un asueto para la Administración Pública Nacional.
Desde la Casa Rosada rechazaron el pedido formulado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y señalaron que "no está previsto" interrumpir la actividad del Estado. En ese sentido, indicaron que cada organismo deberá organizarse internamente para permitir el seguimiento del partido sin afectar la prestación de los servicios públicos.