El ganador del Quini 6 de Paraná ya cobró el histórico premio millonario de más de $5.400 millones

Confirmaron que el ganador del Quini 6 de Paraná ya recibió su premio

El ganador del Quini 6 de Paraná que obtuvo el histórico premio de más de 5.400 millones de pesos ya cobró el dinero. Así lo confirmaron a Elonce desde el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), luego de que el apostador completara la documentación requerida para hacer efectivo el pago del millonario premio.

Se trató de uno de los premios más importantes entregados en la historia del Quini 6 en Entre Ríos. La apuesta había sido realizada en la Agencia Nº 11, ubicada sobre calle Casiano Calderón 1087, en barrio San Agustín y convirtió a un único apostador en el ganador del pozo millonario, despertando una enorme expectativa tanto en la capital entrerriana como en el resto de la provincia.

El afortunado acertó la combinación de números sorteada y se quedó con el pozo de $5.450.960.890,80, una cifra que marcó un récord para la provincia; aunque no recibe la totalidad debido al impuesto nacional que grava este tipo de premios.

La legislación vigente establece una retención del 31% sobre el 90% del premio, lo que equivale aproximadamente al 28% del monto total.

De esta manera, el descuento rondará los $1.526 millones, por lo que el ganador percibirá alrededor de $3.925 millones, cifra que puede variar levemente según la liquidación definitiva que realice la Lotería de Santa Fe.

Elonce dialogó con los dueños de la agencia donde se jugó la boleta, Lucas y Sonia Rivarola, quienes confirmaron que el nuevo millonario de la capital entrerriana “ya apareció” a cobrar su premio. Y recordaron que en los locales de quiniela sólo se paga hasta determinado monto de premio.

"Buscando la suerte"

Sonia contó que, tras la noticia del premio multimillonario, más gente se acercó a la agencia a realizar sus apuestas, no sólo para el Quini 6 sino para otros juegos de azar.

“Gracias a Dios vinieron muchos clientes que nunca habíamos visto, apuestan al Quini, hacen jugadas. Estamos muy contentos con eso, las ventas aumentaron un montón y ojalá que demos otro premio importante”, expresó.

El trámite para percibir el premio

Desde el IAFAS indicaron que, tras cumplirse las instancias administrativas previstas para este tipo de premios, el ganador realizó el trámite correspondiente y recibió el monto que le correspondía.

Como ocurre con todos los premios de gran magnitud, el proceso incluyó la verificación del ticket ganador y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la reglamentación vigente antes de autorizar el pago.

El IAFAS recordó en reiteradas oportunidades que los ganadores de premios mayores cuentan con un plazo determinado para presentarse a reclamar el dinero y completar la documentación exigida.

Un premio que generó expectativa

La noticia del premio récord despertó una gran repercusión desde el momento del sorteo. Durante varios días se mantuvo la expectativa sobre si el apostador se presentaría a reclamar el dinero, una incógnita habitual cuando se trata de premios de semejante magnitud.

Finalmente, desde el IAFAS confirmaron que el trámite fue concluido con éxito y que el ganador ya cobró el premio en la Lotería de Santa Fe, cerrando así un proceso que mantuvo la atención de miles de apostadores entrerrianos.