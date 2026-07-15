Mercosur dio un paso hacia el "cielo único" sudamericano: qué implica el nuevo acuerdo

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron un acuerdo para avanzar hacia una mayor apertura del transporte aéreo regional. La iniciativa vinculada con el Mercosur busca sentar las bases de un espacio común que permita ampliar las rutas y reducir las restricciones para las compañías que operan entre los países participantes.

El documento fue denominado Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana y consiste en un memorando de entendimiento. Según explicó la Secretaría de Transporte argentina, la propuesta se enmarca dentro de la política de cielos abiertos aplicada al sector aerocomercial.

La intención es desarrollar un sistema similar al que funciona en la Unión Europea, donde las empresas pueden establecer servicios dentro de una zona común. Uruguay no suscribió el acuerdo firmado por los otros cuatro países.

Qué propone el acuerdo aéreo regional

Los Estados manifestaron su voluntad de trabajar en la creación de un espacio aéreo más integrado y estable. Para ello, buscarán concederse de manera recíproca derechos amplios para operar servicios comerciales.

“Las partes expresaron su voluntad de comenzar a trabajar conjuntamente en la construcción de un espacio aéreo regional más integrado”, informaron desde el área de Transporte. El memorando contempla las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional.

El objetivo es ampliar la conectividad, fomentar la competencia y mejorar las condiciones para el desarrollo del mercado aéreo. La iniciativa también apunta a facilitar la integración económica entre los países que participaron de la firma.

Aerolíneas extranjeras podrían realizar vuelos internos

Uno de los puntos centrales es la incorporación de la denominada Novena Libertad del Aire. Este mecanismo permite que una aerolínea de un país se establezca en otro y opere vuelos de cabotaje sin que el recorrido deba comenzar o finalizar en su territorio de origen.

En la práctica, Aerolíneas Argentinas podría realizar un servicio entre Río de Janeiro y San Pablo sin partir desde Buenos Aires. A su vez, una compañía brasileña como GOL tendría la posibilidad de cubrir una ruta entre Buenos Aires y Mendoza sin salir desde Brasil.

La medida implicaría una apertura mayor que los acuerdos tradicionales, que habitualmente permiten transportar pasajeros entre países, pero no operar servicios internos dentro de un mercado extranjero.

La aplicación no será inmediata

La firma del memorándum no significa que las nuevas condiciones comenzarán a regir automáticamente. El documento abre una etapa de negociación en la que deberán definirse los acuerdos, requisitos operativos y condiciones necesarias para implementar el denominado Cielo Único Sudamericano.

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay deberán avanzar de forma conjunta en las normas que regularán la prestación de servicios. También tendrán que acordar cómo se aplicarán los derechos comerciales y qué controles se exigirán a las compañías.

El proyecto relacionado con el Mercosur busca avanzar progresivamente hacia la liberalización del transporte aéreo. Hasta que concluyan las negociaciones, las aerolíneas continuarán operando bajo los acuerdos vigentes en cada país.