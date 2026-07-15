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Sociedad Concordia

Rescataron a una perra tras una denuncia por maltrato animal

Una perra fue rescatada tras la denuncia de una vecina por presunto maltrato animal. El animal quedó bajo resguardo de la agrupación Salvando Huellitas de Concordia.

15 de Julio de 2026
La perrita fue rescatada tras la denuncia
La perrita fue rescatada tras la denuncia

Una perra fue rescatada tras la denuncia de una vecina por presunto maltrato animal. El animal quedó bajo resguardo de la agrupación Salvando Huellitas de Concordia.

Personal de la Comisaría Cuarta de Concordia, intervino a raíz de una denuncia por una presunta situación de maltrato animal, luego de que una vecina tomara conocimiento, a través de una integrante de la agrupación Salvando Huellitas, sobre la presencia de una perra que se encontraba aparentemente en estado de abandono y desnutrición.

 

Tras recibir la denuncia, los efectivos policiales iniciaron las diligencias correspondientes para constatar la situación y dieron intervención al fiscal Mario Figueroa, quien dispuso la realización de las actuaciones de rigor.

En ese marco, personal policial se presentó en el domicilio señalado y secuestró de manera preventiva a una perra de pelaje marrón. Además, se dio intervención al veterinario policial para que realizara una evaluación del estado de salud del animal.

 

Quedó bajo resguardo

Una vez cumplidas las primeras actuaciones, la perra fue entregada en resguardo a la agrupación Salvando Huellitas, donde permanecerá mientras continúan las actuaciones judiciales y administrativas.

 

Temas:

maltrato animal rescate de animales Concordia Perra denuncia
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