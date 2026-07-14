Tormentas en Entre Ríos: prevén lluvias, ráfagas de viento y un cambio de tiempo

Las tormentas en Entre Ríos comenzarían a hacerse presentes desde el jueves, tras varios días con temperaturas en ascenso. También se pronosticaron ráfagas de viento y la posibilidad de fenómenos de fuerte intensidad hacia el fin de semana.
Tormentas en Entre Ríos es el escenario que anticipan los pronósticos para los próximos días, luego de un marcado aumento de la temperatura y el ingreso de aire cálido y húmedo sobre la región. El cambio de las condiciones comenzaría durante el jueves, cuando se espera la llegada de lluvias, chaparrones aislados y ráfagas de viento que afectarán a buena parte de la provincia, con posibilidad de fenómenos de mayor intensidad hacia el fin de semana.
Durante este miércoles, la jornada comenzará con una temperatura mínima cercana a los 11 grados centígrados y un ambiente fresco durante las primeras horas. Sin embargo, con el correr del día se prevé un importante ascenso térmico que permitirá alcanzar una máxima de 21 grados.
A partir de la noche, el viento norte comenzará a intensificarse con ráfagas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, una situación que favorecerá el ingreso de humedad y preparará el escenario para la inestabilidad prevista durante las jornadas siguientes.
El jueves comenzaría el desmejoramiento del tiempo
El pronóstico indica que el jueves amanecerá con abundante nubosidad en gran parte del territorio entrerriano. Aunque la temperatura continuará en ascenso y la máxima rondará los 25 grados centígrados, las condiciones comenzarán a modificarse con el correr de las horas.
Las primeras lluvias y chaparrones aislados podrían registrarse durante la tarde tanto en Paraná como en distintas localidades de la provincia. Además, las precipitaciones se mantendrían durante la noche acompañadas por ráfagas de viento provenientes del sector norte.
En ese contexto, el meteorólogo de Meteored, Leonardo de Benedictis, explicó que el aumento de la temperatura y la humedad constituyen factores determinantes para la evolución del tiempo. “El fortalecimiento del viento del norte no solamente favorecerá el incremento térmico, sino que también permitirá un importante aporte de humedad hacia la región central y el Litoral. Esta combinación suele ser uno de los ingredientes fundamentales para la formación de fenómenos convectivos de mayor intensidad”, sostuvo.
El frente frío podría provocar tormentas de fuerte intensidad
Las perspectivas meteorológicas también anticipan un cambio más marcado hacia el cierre de la semana. De acuerdo con el informe, un frente frío avanzará desde la Patagonia hacia la zona central del país y modificará de manera significativa las condiciones atmosféricas.
El ingreso de aire frío sobre una masa de aire cálido y húmedo incrementará la inestabilidad y favorecerá el desarrollo de tormentas en distintas provincias del centro y del Litoral, incluida Entre Ríos.
En ese sentido, Leonardo de Benedictis precisó: “Hacia el final de la semana comenzará a avanzar un frente frío desde la Patagonia hacia el centro del país. La combinación entre la masa de aire cálido y húmedo con el ingreso del aire más frío generará condiciones propicias para el desarrollo de tormentas, algunas de las cuales podrían presentar fuerte intensidad”.
Para el sábado, el pronóstico mantiene la probabilidad de nuevas lluvias y tormentas sobre Paraná y zonas cercanas, por lo que se recomienda seguir la evolución de los informes oficiales. De concretarse este escenario, el fin de semana estará marcado por un descenso de la temperatura y condiciones más inestables, poniendo fin al breve período de tiempo cálido que se registrará durante los próximos días.