El Bus Turístico inició los recorridos de la Semana del Patrimonio en Paraná: itinerario de los próximos

El Bus Turístico de Paraná fue el protagonista del inicio de la Semana del Patrimonio, una propuesta organizada por la Municipalidad en el marco de las actividades por el Bicentenario de la ciudad. El primer recorrido, denominado "Paraná y el río: un viaje por nuestra historia", invitó a los participantes a conocer cómo el río Paraná y los arroyos marcaron el crecimiento urbano y el desarrollo de la capital entrerriana.

Desde el Paseo Jardín Marcelino Román, punto de partida del circuito, la directora de Patrmonio Urbano Arquitectónico de la Municipalidad, Mariana Melhem, explicó el eje de la actividad.

"El recorrido de hoy tiene que ver con recoger la importancia de los arroyos y del río Paraná en la configuración de la ciudad y en la resolución de los servicios urbanos", señaló en diálogo con Elonce.

La funcionaria indicó que el circuito, realizado a bordo del Bus Turístico, incluyó distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

"Estamos hablando del Paseo Jardín, la Costanera, el Parque Urquiza, Puerto Nuevo, Puerto Viejo y otras obras de infraestructura que fueron fundamentales para el crecimiento de Paraná", detalló.

Redescubrir la ciudad desde su patrimonio

Melhem destacó que la propuesta busca que los vecinos conozcan la ciudad desde otra perspectiva y comprendan que el patrimonio va mucho más allá de los edificios históricos.

"Conocer el patrimonio significa conocer algo de nuestra historia, pero también ampliar ese concepto. No hablamos solamente de una columna o de un edificio, sino de un conjunto construido y de la ciudad como una construcción cultural colectiva", afirmó.

Además, remarcó que el patrimonio también incluye aquello que se proyecta para las próximas generaciones.

"No solamente es lo que heredamos, sino también lo que estamos pensando hacer para quienes nos continúen", expresó.

Más recorridos durante la semana

La directora de Patrimonio explicó que el recorrido realizado en el Bus Turístico fue el único que requirió inscripción previa debido a la capacidad limitada del vehículo.

El bus turístico realiza un recorrido por la Semana del Patrimonio

"Esta es la única actividad que necesita inscripción porque se realiza con el Bus Turístico. El resto de los recorridos son abiertos y gratuitos", aclaró.

El cronograma continuará este miércoles, a las 14, con una caminata desde Plaza San Miguel para reflexionar sobre la Asamblea del Año XIII y su impacto en la conformación del espacio urbano.

El viernes, la propuesta llegará a Thompson y Villa Almendral para recorrer calles y conocer la historia detrás de sus nombres, mientras que el sábado el cierre será en barrio San Martín, con un recorrido que incluirá relatos de vecinos, música y actividades comunitarias.

Finalmente, Melhem recordó que todas las actividades fueron pensadas como un homenaje a la ciudad. "Todo esto está hecho en el marco de los 200 años de Paraná como ciudad, que se cumplirán el próximo 26 de agosto", concluyó.