La Embajada Británica apeló al humor en la previa de Argentina-Inglaterra y publicó un irónico comunicado

La Embajada Británica en Buenos Aires se sumó a la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra con una publicación cargada de humor. A través de sus redes sociales, compartió la imagen de un supuesto memo interno dirigido a su community manager con instrucciones sobre cómo comunicar el resultado del esperado encuentro.

"Hola. Soy el CM de la Embajada. Ya sé que están esperando que pongamos algo sobre lo que todos están pensando, pero no me la dejaron nada fácil. Les copio el memo que recibí y arréglense ustedes", escribió la cuenta oficial junto a la imagen.

La publicación rápidamente comenzó a circular entre los usuarios, que destacaron el tono distendido elegido por la representación diplomática para referirse a uno de los partidos con mayor carga histórica del Mundial.

Los tres escenarios previstos en el "memo"

El supuesto documento plantea tres posibles escenarios para las redes sociales de la Embajada una vez finalizado el encuentro.

En el primero, indica que, si Inglaterra resulta vencedora, la celebración deberá realizarse "de forma elegante y punto".

En caso de un triunfo argentino, el texto ordena felicitar al ganador, desearle éxito en la final y evitar cualquier referencia a "conspiraciones inexistentes", en un guiño irónico a las polémicas que suelen rodear este tipo de enfrentamientos.

Memes "con tacto"

El último apartado del memo habilita la posibilidad de utilizar memes para acompañar la cobertura del partido, aunque recomienda hacerlo "con tacto".

El comunicado concluye con otra frase humorística atribuida a los "claustros de Oxford": "The oven is not ready for buns" ("El horno no está para bollos"), una expresión popular utilizada para transmitir que no es el momento adecuado para bromas que puedan generar controversias.