Sancionarían al penitenciario que llevó una llama en el auto para festejar el triunfo de Argentina: video

REDACCIÓN ELONCE
El hombre fue denunciado por presunto maltrato animal tras pasear una llama dentro de un automóvil durante los festejos por el triunfo de Argentina en el Mundial 2026. También afronta una investigación administrativa que podría derivar en sanciones.
El agente penitenciario denunciado por llevar una llama en un auto durante los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a las semifinales del Mundial 2026 quedó bajo investigación judicial y administrativa. El episodio, ocurrido en la localidad mendocina de La Paz, generó un fuerte repudio en redes sociales y derivó en una denuncia por presunto maltrato animal, además de posibles infracciones a la Ley de Tránsito.
La escena se registró durante la madrugada del domingo, cuando una caravana de vehículos recorría las calles celebrando el triunfo argentino. En uno de los automóviles podía verse a una llama asomando por la ventanilla trasera mientras sonaban bocinas y los hinchas agitaban banderas.
Lo que para algunos parecía una ocurrencia terminó generando una fuerte polémica. Las imágenes se viralizaron rápidamente y motivaron la intervención de funcionarios provinciales, quienes consideraron que el animal fue expuesto a una situación de estrés innecesaria y potencialmente peligrosa.
La denuncia por presunto maltrato animal
El director de Biodiversidad de Mendoza, Ignacio Haudet, presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal al considerar que existieron conductas compatibles con el delito de maltrato animal. "Estuvo todo mal lo que hizo con la llama. Para mí constituye claramente una situación de maltrato animal", afirmó el funcionario, quien aclaró que realizó la presentación a título personal luego de observar los videos difundidos en redes sociales.
Haudet explicó que, además de la posible violación de la Ley de Protección Animal, podrían configurarse infracciones a la Ley de Tránsito, ya que un animal de esas características no puede ser transportado sobre el asiento de un vehículo y debe viajar en un compartimiento especialmente acondicionado.
"Fue sometida a una situación de estrés"
El funcionario cuestionó la forma en que fue utilizado el animal durante los festejos y sostuvo que no existía ninguna necesidad de trasladarlo.
"Uno puede festejar, puede estar contento por lo que pasó, pero no por eso tenés que seguir sometiendo a un animal a una situación de extrema violencia. Se le alteran todos los sentidos y claramente es peligroso hasta para las personas que estaban conduciendo el vehículo", manifestó.
También remarcó que la llama no estaba siendo transportada con un fin productivo o sanitario. "No estaban trasladando al animal hacia algún lugar. Se lo subió forzosamente al auto, se lo sacó por la ventanilla y se lo llevó en una caravana", describió.
Con el correr de las horas, la investigación permitió identificar tanto al supuesto propietario del animal como al conductor del vehículo.
Investigación administrativa y posibles sanciones
El presidente de la Inspección General de Seguridad de Mendoza, Marcelo Puertas, confirmó que el conductor es un agente penitenciario que presta servicios en el penal de Almafuerte.
"Es un agente penitenciario, trabaja en el penal de Almafuerte; en el mismo video se lo ve que es quien conduce el vehículo", indicó.
El efectivo, de 37 años, acumula ocho años de servicio dentro del sistema penitenciario provincial y registra antecedentes disciplinarios. Según trascendió, anteriormente fue sumariado por haber golpeado a un interno.
Puertas informó que, independientemente del avance de la causa penal, ya se inició un expediente administrativo. El agente será citado a prestar declaración y luego las autoridades resolverán qué medida corresponde aplicar.
Desde suspensión hasta la expulsión
El titular de la Inspección General de Seguridad explicó que las sanciones previstas abarcan distintas posibilidades. "Después de declarar y presentar su defensa, se evaluará si corresponde una sanción que puede ser desde días de suspensión hasta la expulsión", señaló.
Por su parte, Haudet insistió en que este tipo de conductas no deben naturalizarse y consideró que una eventual sanción debería servir como antecedente para desalentar situaciones similares. "Lo que hizo este hombre está mal. Este tipo de conductas no pueden naturalizarse", sostuvo.
Mendoza, con antecedentes en defensa de los animales
El caso adquiere especial relevancia en una provincia que en los últimos años avanzó en el reconocimiento judicial de los derechos de los animales.
En abril de 2026, la Justicia de Mendoza dictó una sentencia considerada histórica al reconocer a las yeguas Dulce y Batata, rescatadas de una faena clandestina, como seres sintientes y sujetos de derecho.
Ese fallo marcó un precedente al establecer que los animales no son objetos, sino seres capaces de experimentar dolor, miedo, bienestar y afecto. Bajo ese criterio, pasan a ser considerados víctimas en procesos judiciales, fortaleciendo la protección frente a hechos de maltrato y crueldad.
Mientras avanza la investigación por el episodio ocurrido durante los festejos mundialistas, las autoridades provinciales buscan determinar si la conducta del agente penitenciario constituye una infracción administrativa, una violación a la normativa de tránsito y un caso de maltrato animal que pueda derivar en responsabilidades penales.