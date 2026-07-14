Confirmaron la fecha de pago de los vouchers educativos en julio de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que este martes 14 de julio se acreditará la segunda cuota de los vouchers educativos, el programa destinado a aliviar parte del costo de las cuotas escolares en instituciones privadas que reciben aporte estatal. El beneficio alcanza a familias con hijos de hasta 18 años que cursan los niveles inicial, primario o secundario.

Para que el depósito pueda concretarse, el adulto responsable debe tener registrado un medio de cobro en Mi ANSES. El CBU informado debe encontrarse actualizado y estar asociado a la misma persona que realizó la inscripción al programa.

También es necesario contar con una cuenta activa en Mi Argentina. Ese usuario permite ingresar a la plataforma de Vouchers Educativos, revisar el estado de la solicitud y acceder a la información vinculada con el pago.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Los vouchers educativos están dirigidos a estudiantes que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. La ayuda se otorga por cada hijo que cumpla con las condiciones establecidas.

El monto varía según el valor de la cuota informado por cada establecimiento. En todos los casos, la asistencia puede cubrir hasta el 50% del costo mensual correspondiente a una jornada simple.

ANSES indicó que el programa continuará abonándose hasta diciembre inclusive. Además, es compatible con otras prestaciones otorgadas por el Estado, por lo que una familia puede recibir más de un beneficio si reúne los requisitos.

Cómo consultar el estado de la solicitud

Para saber si la inscripción fue aprobada, el adulto responsable debe ingresar a la plataforma oficial con su usuario y contraseña de Mi Argentina. Allí podrá verificar si el trámite fue aceptado, rechazado o si todavía permanece en evaluación.

En caso de rechazo, el sistema también mostrará el motivo. Si la observación está relacionada con una cuestión académica, se podrá presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.

La acreditación de los vouchers educativos se realizará este martes a través del medio de cobro informado en Mi ANSES. Por ese motivo, se recomienda revisar que los datos bancarios y personales estén correctamente cargados para evitar demoras.