Calor inusual, lluvias y tormentas: anticipan un brusco cambio del tiempo en Entre Ríos

Durante los próximos días, la atmósfera comenzará a mostrar un cambio de patrón muy marcado sobre gran parte de Argentina. Luego de un período caracterizado por temperaturas bajas y heladas, el ingreso sostenido de aire cálido desde el norte provocará un incremento térmico generalizado.

Los mapas del modelo europeo ECMWF muestran que el viernes será la jornada más representativa de este cambio. Las temperaturas máximas alcanzarán entre 28 °C y 34 °C sobre el norte argentino, mientras que en la región central se ubicarán entre 20 °C y 24 °C, valores muy elevados para la época del año.

Este comportamiento responde a una intensa circulación de viento norte, que además de transportar aire cálido también incrementará el contenido de humedad en la atmósfera. Esa combinación será determinante para explicar tanto el ascenso térmico como la inestabilidad prevista hacia el cierre de la semana.

El ingreso persistente de aire cálido desde el norte provocará un escenario poco habitual para esta época del año. En buena parte del centro y norte del país se registrarán temperaturas propias de finales del invierno e incluso más cercanas a las que suelen observarse durante el comienzo de la primavera, dejando varios días consecutivos con ambiente templado a cálido.

Según el ECMWF, las anomalías térmicas previstas para el viernes serán muy significativas. Gran parte del país presentará valores entre 8 °C y 12 °C por encima del promedio climático, especialmente sobre el centro, norte y el Litoral, reflejando una masa de aire excepcionalmente cálida para la segunda quincena de julio.

La humedad y el frente frío favorecerán el desarrollo de tormentas

El viento norte no solo aportará temperatura, sino también una mayor disponibilidad de humedad proveniente de las regiones tropicales. Este ingrediente será fundamental para aumentar la inestabilidad sobre el noreste, el Litoral y sectores de la región Pampeana durante el fin de semana.

Los acumulados de precipitación previstos hasta el domingo muestran los mayores registros sobre Misiones, Corrientes, el este de Chaco y Formosa, con valores que podrían ubicarse entre 30 mm y 50 mm, mientras que sobre Entre Ríos, el norte de Santa Fe y Uruguay también se prevén precipitaciones de 20 mm y 40 mm. En la región Pampeana las lluvias serían más aisladas, con acumulados generalmente inferiores a 5 mm.

El avance del frente frío durante el fin de semana marcará el final de este período de temperaturas elevadas. El contraste entre la masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío favorecerá la formación de tormentas, algunas de ellas localmente intensas, antes de dar paso a un descenso térmico que devolverá condiciones más típicas del invierno.

Pronóstico en Paraná y la región

El pronóstico para Paraná anticipa una semana con cambios en las condiciones meteorológicas. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá estable hasta el miércoles, mientras que desde el jueves aumentarán las probabilidades de precipitaciones y las temperaturas máximas comenzarán a superar los 25 grados.

Para este martes 14, el organismo previó cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 7 grados y la máxima alcanzará los 20 grados, con viento predominante del sector sur.

El miércoles 15 continuará el tiempo estable, con una mínima de 11 grados y una máxima de 22 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado y las probabilidades de precipitaciones seguirán siendo muy bajas, entre 0 y 10 por ciento.

El jueves comenzarían las lluvias

El cambio de tiempo llegaría el jueves 16, cuando el SMN pronosticó un aumento de la nubosidad y probabilidades de lluvias y tormentas entre el 10 y el 40 por ciento, tanto durante la madrugada como en la tarde y la noche.

Además, se registrará un importante ascenso térmico, ya que la temperatura oscilará entre los 15 y los 25 grados. Los vientos serán del sector norte, con ráfagas previstas de entre 42 y 50 kilómetros por hora en algunos momentos del día.

El panorama será similar el viernes 17, cuando persistirán las chances de lluvias y tormentas durante gran parte de la jornada, también con probabilidades de entre 10 y 40 por ciento. Para ese día se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados, la más elevada de la semana, con ráfagas que nuevamente podrían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Fin de semana con mejora

De acuerdo con el pronóstico extendido, el sábado 18 las condiciones tenderán a mejorar. La temperatura se ubicará entre los 16 y 23 grados y las probabilidades de precipitaciones descenderán a valores de entre 0 y 10 por ciento.

En tanto, el domingo 19 volvería el tiempo estable, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 14 grados y una máxima de 20 grados, sin lluvias previstas.