Francia y España abren las semifinales del Mundial 2026: el horario del partido

Francia y España protagonizarán este martes la primera semifinal del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 16 (hora argentina) en el Dallas Stadium, en Arlington, y pondrá frente a frente a dos de los máximos favoritos al título. El ganador avanzará a la gran final, donde esperará por el vencedor del choque entre Argentina e Inglaterra.

El conjunto francés llega con una campaña perfecta. Los dirigidos por Didier Deschamps ganaron los seis partidos que disputaron en tiempo reglamentario y demostraron un alto nivel ofensivo durante toda la competencia.

En la fase de grupos, Francia venció 3-1 a Senegal, goleó 4-1 a Irak y repitió el mismo marcador frente a Noruega para terminar como líder de su zona. Luego eliminó a Suecia por 3-0 en dieciseisavos, superó por la mínima a Paraguay en octavos de final y dejó en el camino a Marruecos tras imponerse por 2-0 en cuartos.

Mbappé lidera a una Francia que quiere otra final

La gran figura de Les Bleus volvió a ser Kylian Mbappé, quien acumula ocho goles en seis encuentros y lidera la tabla de artilleros del certamen. También sobresalen Ousmane Dembélé, con cinco tantos; Michael Olise, máximo asistidor con cinco pases de gol; además de Désiré Doué y Bradley Barcola.

Francia buscará disputar su tercera final mundialista consecutiva, una marca que solo lograron anteriormente Alemania, entre 1982 y 1990, y Brasil, entre 1994 y 2002.

España, por su parte, fue creciendo con el correr del torneo. Tras igualar sin goles frente a Cabo Verde en el debut, reaccionó con una goleada 4-0 sobre Arabia Saudita y un triunfo por 1-0 ante Uruguay para quedarse con el primer lugar del Grupo H.

España apuesta a su crecimiento en el torneo

En las fases eliminatorias, La Roja superó con autoridad a Austria por 3-0, luego derrotó a Portugal por 1-0 gracias a un gol de Mikel Merino y, en cuartos de final, volvió a contar con un tanto del mediocampista para vencer 2-1 a Bélgica.

El seleccionado español tiene como máximo goleador a Mikel Oyarzabal, con cuatro conquistas, mientras que Merino se convirtió en una de las piezas decisivas ingresando desde el banco de suplentes. En tanto, Lamine Yamal buscará recuperar protagonismo en un partido clave.

El vencedor del encuentro se asegurará un lugar en la definición del Mundial 2026 y quedará a un solo paso de conquistar el título.

Hora y dónde ver Francia vs. España

El partido comenzará a las 16 (hora argentina) y podrá verse en vivo por TyC Sports, Telefe, TV Pública, DSports, Disney+ Premium y Paramount+, además de las plataformas de streaming oficiales de cada señal.