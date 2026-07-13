Lista Naranja confirmó su candidatura y buscará renovar el Sindicato de Empleados de Comercio

REDACCIÓN ELONCE
Las Elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio tendrán lugar el 2 de octubre y enfrentarán a la Lista Verde, encabezada por la conducción actual, y a la Lista Naranja, que propone una renovación.
Las Elecciones en el Sindicato de Empleados de Comercio comenzaron a tomar temperatura tras la oficialización de las dos listas que competirán por la conducción del gremio el próximo 2 de octubre. La contienda enfrentará a la histórica Lista Verde, que responde a la actual conducción encabezada por Daniel Roberto, y a la Lista Naranja, integrada por Juan Salazar y Ángeles Furlán, quienes impulsan una propuesta de renovación para representar a los trabajadores mercantiles de Paraná.
En una entrevista televisiva, Salazar confirmó que el proceso electoral ya quedó formalmente en marcha. "Como vos dijiste, nosotros nos vamos a presentar como Lista Naranja. De hecho, hoy se oficializó ambas listas. Va a haber dos listas para competir en las elecciones que van a ser el 2 de octubre para renovar autoridad en el Sindicato de Empleado de Comercio de Paraná", expresó.
Por su parte, Furlán sostuvo que la decisión de volver a competir surgió a partir del contacto permanente con los trabajadores. "En esta oportunidad, acompañamos al empleado de comercio. Ya lo hemos hecho en las ediciones anteriores y con mucha fuerza, con mucha convicción acompañar el empleado de comercio que tanto nos dice en la calle con sus comentarios de que quiere un cambio", afirmó.
Una realidad compleja para los trabajadores
Durante la entrevista, ambos candidatos coincidieron en que el sector atraviesa un escenario complicado debido a la caída de la actividad comercial, el cierre de negocios y los cambios en las modalidades de contratación.
Salazar describió el panorama que observan diariamente durante sus recorridas. "La verdad que hoy la realidad de los empleados de comercio es una realidad difícil, porque primero que uno si camina sin ir más lejos por peatonal ve locales cerrados. También tiene que ver con que la venta digital ha ganado terreno también. También sabemos que se le han reducido contratos a algunos empleados de comercio de jornada completa a media jornada. En fin, una realidad que golpea a los empleados de comercio", manifestó.
Consultado sobre la cantidad de afiliados habilitados para votar, explicó que el padrón ronda los 4.500 trabajadores, aunque aclaró que el número total de empleados de comercio es superior porque no todos están afiliados al sindicato.
Monotributistas y falta de representación
Uno de los temas que surgió durante la charla fue la situación de quienes dejaron de estar bajo convenio y pasaron a desempeñarse como monotributistas.
Para la Lista Naranja, ese escenario evidencia la necesidad de fortalecer la presencia gremial y recuperar el vínculo cotidiano con los trabajadores.
En ese sentido, Salazar afirmó: "Los empleados de comercio nos dicen que no están siendo escuchados. Necesitan un sindicato fuerte, a su lado, más representación gremial, que es lo que nos trasladan".
La propuesta de renovación
Los candidatos también hicieron foco en la necesidad de renovar la conducción del sindicato, actualmente encabezada por Daniel Roberto, quien lleva varias décadas al frente de la organización.
"La conducción actual es de muchos años, de hecho va a cumplir 40 años en el mismo lugar. Nosotros lo que planteamos es que los empleados de comercio nos merecemos una renovación y una conducción en todos los aspectos", sostuvo Salazar.
Furlán añadió que el reclamo excede la coyuntura económica y responde a una demanda histórica de mayor participación. "Hace mucho más tiempo que no nos sentimos representados en muchas formas. Por ejemplo, en la escucha, en el saber el día a día cuáles son nuestros problemas como empleados de comercio. Al no estar la persona constante en cada uno de los lugares de trabajo, se nota el descontento. No hay participación del empleado de comercio. El empleado de comercio reclama participación, escucha y no se ven representados en la conducción actual del sindicato", afirmó.
Ambos remarcaron que conocen de primera mano las dificultades del sector porque continúan desempeñándose como empleados de comercio. Salazar trabaja desde hace dos décadas en el rubro de repuestos automotrices, mientras que Furlán se desempeña en un supermercado y además es delegada gremial.
Beneficios, campaña y convocatoria
Otro de los cuestionamientos estuvo vinculado a los beneficios que actualmente brinda el sindicato. "Hoy el sindicato los descuentos que ofrece con algunos convenios la verdad que son simbólicos, un 10% en algunas cuestiones que no me parece que sean algo importante", expresó Salazar, quien sostuvo que una futura gestión debería generar herramientas que ayuden a aliviar el impacto económico sobre los trabajadores.
Los referentes de la Lista Naranja también recordaron que en la elección anterior estuvieron muy cerca de alcanzar la conducción y que, en esta oportunidad, lograron unificar a los sectores opositores. "En la elección anterior nos presentamos como Lista Naranja y por muy poquitos votos no llegamos al objetivo. Nos presentamos tres listas, esta vez logramos un consenso con la otra oposición y nos vamos a presentar", indicó Salazar.
Finalmente, invitaron a los afiliados a participar del proceso electoral del 2 de octubre y a conocer sus propuestas. "Quisiéramos invitar a todos los empleados de comercio que nos acompañen, que participen en las elecciones", concluyeron.