Veterano de Malvinas pidió no mezclar la guerra con el partido ante Inglaterra: "No se juega la soberanía"

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el excombatiente y presidente del Centro de Veteranos de Malvinas, Oscar Eguías, llamó a separar el conflicto bélico del encuentro deportivo y respaldó el mensaje que días atrás había expresado el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

Eguías, quien integró la Aviación Naval durante la Guerra de Malvinas de 1982, consideró que el partido debe vivirse como un acontecimiento deportivo y advirtió que no debe convertirse en una revancha por el conflicto del Atlántico Sur.

"Tenemos que tomarlo tal cual nuestro director técnico de la Selección argentina manifestó. Es un partido. Esto no puede llevarse a una posición de revanchismo, ni puede tener ningún otro concepto que no sea más que un partido de fútbol", afirmó.

"El fútbol tiene que ser un puente para la paz"

El veterano expresó su deseo de que la Selección consiga el pase a la final, aunque insistió en que el resultado deportivo no debe confundirse con el reclamo de soberanía.

"Como selección tenemos una gran selección. Esperemos que nos den una gran alegría. Siempre es bueno ganarle a los ingleses, después a los franceses si es necesario, pero esto no tiene nada que ver con el '82. El fútbol tiene que ser un puente para la paz, un puente para la reconciliación. Nosotros no estamos combatiendo, estamos jugando un partido de fútbol y ojalá que le vaya bien a nuestra querida selección", expresó.

Además, recordó que mantuvo encuentros con excombatientes británicos y remarcó que quienes participaron de la guerra simplemente cumplieron las órdenes de sus respectivos países. "Entre combatientes ambos cumplíamos órdenes y no puede ser que nosotros llevemos este conflicto a un partido que se va a jugar el miércoles. No fue el primero ni será el último", señaló.

"La soberanía no se juega en una cancha"

Eguías sostuvo que el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas debe sostenerse en los ámbitos diplomáticos internacionales y no trasladarse al deporte.

"Tenemos que entender que no se juega la soberanía, se juega un campeonato del mundo. Ojalá salgamos campeones, pero la soberanía se reclama a través de la diplomacia, como corresponde, en la Cancillería y en los organismos internacionales", manifestó.

En ese sentido, valoró el sentimiento patriótico que despierta la Selección argentina, aunque pidió que ese mismo compromiso también se refleje en las fechas vinculadas a la memoria de la guerra.

El pedido para cada 2 de Abril

El excombatiente destacó que durante el Mundial miles de personas salen a las calles con banderas argentinas y expresó su deseo de que esa participación también se repita durante las conmemoraciones de Malvinas.

"El país se engalana con banderas argentinas. Me gustaría que este mismo patriotismo que sienten por la Selección lo hagamos también en las fechas patrias, lo hagamos el 2 de abril. Cuando hacemos la vigilia necesitamos 632 ciudadanos con una antorcha para representar a los caídos y muchas veces no logramos ese número", lamentó.

Veteranos de Malvinas piden separar el fútbol de la guerra

Por eso, convocó a la sociedad a mantener viva la memoria de los soldados argentinos sin confundir el homenaje con un partido de fútbol. "Yo reivindico las fechas patrias y Malvinas es una de ellas. Bienvenido sea el fútbol y no lo mezclemos con esto porque le faltamos el respeto a los 632 caídos", sostuvo.

Respaldo al mensaje de Scaloni

Finalmente, Eguías consideró acertadas las declaraciones del entrenador argentino y pidió responsabilidad tanto a la sociedad como a los medios de comunicación. "Me parece muy prudente. Es un partido. Creo que él bajó los decibeles y nosotros, como sociedad, como comunicadores y desde los centros de veteranos, debemos tener la prudencia para que esto no termine en tragedia en vez de ser una fiesta. Tenemos que alentar a nuestra Selección sabiendo que es un partido de fútbol", concluyó.