Con comentarios lapidarios, Susana Giménez volvió a rechazar a la China Suárez para interpretarla en su biopic

La conductora regresó a la Argentina luego de acompañar a la Selección en el Mundial 2026 y fue consultada por la serie sobre su vida. Sin vueltas, descartó a la actriz y explicó los motivos de su decisión.
Susana Giménez volvió a rechazar a la China Suárez para interpretarla en la biopic sobre su vida. La conductora regresó a la Argentina tras presenciar el Mundial 2026 y, al ser consultada sobre la futura serie basada en su trayectoria, reiteró que no considera a la actriz como la persona indicada para asumir ese papel.
La diva habló con la prensa a su llegada al país y respondió a las preguntas del ciclo conducido por Luis Ventura y Marina Calabró. Allí dejó en claro que su postura no cambió respecto de las declaraciones que había realizado meses atrás.
Ante la consulta sobre la posibilidad de que Eugenia "China" Suárez la interprete en la ficción, fue categórica: "No, no tiene carisma. Es preciosa, pero es muy aburrida".
"No creo porque no tiene carisma"
Aunque la insistencia de los cronistas evidenció cierta incomodidad, Susana no modificó su respuesta y volvió a explicar por qué considera que la actriz no reúne las condiciones necesarias para encarnarla.
"No creo, porque no tiene carisma", reiteró, descartando nuevamente esa posibilidad para la producción que repasará su vida y su extensa carrera artística.
Las declaraciones reavivaron una vieja diferencia entre ambas figuras del espectáculo, que ya había quedado expuesta años atrás.
Un antecedente que marcó la relación
La polémica tiene como antecedente la serie sobre la vida de Sandro, estrenada en 2018, donde la China Suárez interpretó a Susana Giménez en algunos pasajes de la historia.
Tras ver el resultado, la conductora manifestó públicamente que no había quedado conforme con la representación. "No me gustó lo que hizo, y se lo dije. Me la encontré en un evento y le dije: 'No me gustó'. Decía cosas fuera de época, y yo no había empezado ni con la televisión", recordó en aquel momento.
Con estas nuevas declaraciones, Susana Giménez volvió a dejar en claro que, si depende de su opinión, la China Suárez no será quien la interprete en la esperada biopic que repasará una de las carreras más importantes de la televisión argentina.