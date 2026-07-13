Selección Argentina: los puestos que Scaloni analiza antes del duelo con Inglaterra

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Inglaterra este miércoles desde las 16, en una de las semifinales del Mundial 2026. A la espera de los últimos entrenamientos, Lionel Scaloni analiza posibles cambios, aunque no tendría previsto modificar de manera profunda la formación titular.

El equipo nacional viene de superar a Suiza en tiempo suplementario, en un partido que dejó algunas dudas por el rendimiento colectivo. El conjunto europeo jugó con diez futbolistas desde los 27 minutos del segundo tiempo, pero Argentina recién pudo resolver la clasificación durante la prórroga.

Pese a esa actuación, el entrenador mantiene su confianza en la mayoría de los jugadores que vienen siendo titulares. Scaloni considera que varios de ellos conocen el funcionamiento del equipo, forman parte del proceso desde hace años y pueden recuperar el nivel mostrado en instancias anteriores.

Las dudas en el mediocampo argentino

El mediocampo es uno de los sectores que concentra la atención del cuerpo técnico. Salvo Leandro Paredes, quien terminó el último encuentro con un calambre, los rendimientos estuvieron por debajo de lo esperado, aunque todavía no existen indicios firmes de una modificación.

La Selección Argentina repitió ante Suiza la misma formación que había iniciado el partido frente a Egipto. Fue la cuarta vez durante el ciclo de Scaloni que el entrenador mantuvo exactamente el mismo once entre dos encuentros consecutivos.

La Selección volvió a los entrenamientos este domingo.

Antes del duelo con Suiza, el técnico había explicado que el análisis del encuentro frente a Egipto había sido positivo pese a las dificultades. Desde el cuerpo técnico entendieron que Argentina tuvo el control, generó oportunidades claras y sufrió principalmente por la falta de eficacia y algunos desajustes defensivos.

Las variantes que podría evaluar Scaloni

Entre las alternativas que aparecen para la semifinal, Gonzalo Montiel podría ingresar por Nahuel Molina en el lateral derecho. Ambos jugadores se alternaron en distintos momentos del ciclo y la decisión dependerá del planteo que el entrenador elija para contener el ataque inglés.

Otra posibilidad sería la inclusión de Nicolás González por Alexis Mac Allister. Esa variante modificaría la estructura del mediocampo y le aportaría mayor recorrido por una de las bandas, aunque hasta el momento no hay una decisión confirmada.

El estado físico de Paredes también será seguido durante las prácticas previas. El mediocampista terminó con una molestia muscular vinculada a un calambre, pero la información disponible no indica que su presencia esté descartada para la semifinal.

Como ocurrió durante todo el Mundial, Scaloni mantendrá las incógnitas hasta las horas previas al encuentro. El entrenador suele comunicar la formación definitiva durante la charla técnica, antes de que el plantel salga rumbo al estadio.

Los entrenamientos de este lunes y martes serán determinantes para definir si habrá modificaciones. Por ahora, la Selección Argentina se encamina a sostener la base titular, con la posibilidad de realizar algunos retoques en posiciones específicas para enfrentar a Inglaterra.