Evacuaron un edificio en Paraná por una pérdida de gas

En la madrugada de este lunes, una pérdida de gas registrada en un edificio de 10 pisos ubicado en la esquina de Buenos Aires y Malvinas, en Paraná, obligó a realizar una evacuación preventiva de todos los residentes mientras se desarrollaban las tareas para localizar y reparar la fuga.

Una dotación del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná acudió al lugar luego de que habitantes de uno de los departamentos alertaran sobre un fuerte olor a gas y síntomas de malestar, principalmente dolor de cabeza.

Evacuación preventiva

En diálogo con Elonce, el segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Paraná, Lucas García, explicó que, tras la inspección inicial, detectaron "una pequeña fuga", por lo que se comunicaron con personal de Redengas, que dispuso la evacuación preventiva del edificio hasta determinar con precisión el origen de la pérdida.

Evacuaron un edificio por una pérdida de gas y asistieron a los vecinos

A partir de esa decisión, bomberos notificaron a los ocupantes de cada departamento y asistieron especialmente a las personas mayores para facilitar la evacuación.

Los vecinos permanecieron alrededor de dos horas fuera del edificio mientras se realizaban las verificaciones correspondientes y se solucionaba el inconveniente.

Una vez controlada la pérdida, los bomberos efectuaron una última inspección de seguridad para confirmar que no existieran riesgos.

Tras finalizar las tareas y comprobar que las condiciones eran seguras, los residentes pudieron regresar a sus departamentos con normalidad.