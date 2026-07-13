Cinco entrerrianos ganaron más de $6,3 millones en el Quini 6

Cinco entrerrianos ganaron más de 6 millones en el Quini

En sorteo Nº 3390 del Quini 6 que se realizó este domingo, cinco apostadores de la provincia de Entre Ríos ganaron $6.382.000 bajo la modalidad Siempre Sale.

Desde el IAFAS confirmaron a Elonce que las boletas se confeccionaron en las agencias Nº 339 de Paraná; la Agencia Nº 966 de Las Tunas; Agencias Nº 1110 y 1134 de Gualeguay y la agencia Nº 1214 de Colonia Elía.

Sobre los otros sorteos del Quini 6, en el Tradicional salieron los números 25-31-16-03-24-01. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.248 millones.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 03-43-31-20-36-02. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.534 millones.

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 11-41-18-31-38-23. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del miércoles se sortearán $1.042 millones.

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 22-10-02-23-40-32. Hubo 71 ganadores, entre ellos cinco de Entre Ríos y cada uno se lleva $6.382 millones.

En el próximo sorteo habrá en juego un total de 8.550 millones de pesos. Elonce.com