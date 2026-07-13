Messi y Lisandro Martínez se metieron en el equipo ideal de los cuartos de final

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó también dos reconocimientos individuales. Lionel Messi y Lisandro Martínez fueron incluidos en el equipo ideal de los cuartos de final luego de sus destacadas actuaciones frente a Suiza.

La formación fue elaborada por SofaScore a partir de las estadísticas recolectadas por Opta durante los cuatro encuentros de la instancia. El capitán argentino recibió la mejor valoración de todos los futbolistas seleccionados, mientras que el defensor central volvió a mostrar solidez en una fase decisiva del torneo.

Messi obtuvo 9,1 puntos y se convirtió en el jugador con mayor calificación del once elegido. Su intervención en el primer gol argentino, a través de una asistencia, y un remate peligroso desde el borde del área estuvieron entre las acciones más relevantes de su presentación.

Messi lideró las valoraciones

El rendimiento del rosarino lo ubicó por encima del delantero francés Ousmane Dembélé, quien alcanzó nueve puntos luego de convertir uno de los goles de Francia frente a Marruecos. El atacante volvió a aparecer entre las figuras de su selección en una instancia eliminatoria.

Otro de los nombres destacados fue Jude Bellingham. El mediocampista inglés consiguió una valoración de 8,4 después de marcar dos tantos ante Noruega y ser determinante para la clasificación de su equipo a las semifinales.

La conformación ofensiva se completó con Kylian Mbappé, quien convirtió frente al conjunto marroquí y recibió 7,7 puntos, pese a haber fallado un penal. El noruego Andreas Schjelderup también fue incluido tras anotar un gol destacado y alcanzar una puntuación de 8,1.

La firme actuación de Lisandro Martínez

Lisandro Martínez recibió 7,4 puntos por su desempeño en la defensa argentina. El futbolista del Manchester United sostuvo durante gran parte del encuentro el duelo individual con Breel Embolo y respondió con intervenciones oportunas en momentos de presión del equipo suizo.

El defensor también tuvo participación en ataque y estuvo cerca de convertir mediante un remate de tijera dentro del área rival. Su firmeza, capacidad para anticipar y lectura de las jugadas le permitieron integrar la última línea del conjunto ideal.

La defensa fue completada por Julian Ryerson, Dayot Upamecano y Djed Spence. El arquero elegido fue el belga Thibaut Courtois, mientras que el español Rodri Hernández ocupó el sector central del mediocampo tras recibir una valoración de 7,6.