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Argentina usará la camiseta suplente ante Inglaterra: los antecedentes que ilusionan

La Selección confirmó que jugará con la indumentaria alternativa en la semifinal del Mundial 2026. Las coincidencias históricas.

12 de Julio de 2026
Lucirán la suplente.
Lucirán la suplente.

REDACCIÓN ELONCE

La Selección confirmó que jugará con la indumentaria alternativa en la semifinal del Mundial 2026. Las coincidencias históricas.

La Selección argentina utilizará la camiseta suplente para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, una decisión que alimenta una curiosa coincidencia histórica: las dos veces que enfrentó al conjunto inglés con la indumentaria alternativa terminó celebrando la clasificación.

El encuentro se disputará el próximo miércoles 15 de julio, desde las 16 (hora argentina), en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, con un lugar en la final en juego.

 

Un antecedente que ilusiona

 

Argentina enfrentó a Inglaterra en cuatro oportunidades por Copas del Mundo. Las dos derrotas llegaron vistiendo la tradicional camiseta celeste y blanca: en Inglaterra 1966, en un partido recordado por la expulsión de Antonio Rattín y la polémica arbitral, y en Corea-Japón 2002, cuando cayó por 1-0.

En cambio, las dos veces que utilizó la camiseta alternativa consiguió avanzar. La primera fue en México 1986, con el histórico triunfo por 2-1 gracias al inolvidable doblete de Diego Armando Maradona, autor de los goles conocidos como "La Mano de Dios" y el "Barrilete Cósmico".

 

La segunda ocurrió en Francia 1998, cuando el equipo dirigido por Daniel Passarella igualó 2-2 y luego eliminó a Inglaterra por 4-3 en la definición por penales, tras el recordado gol de Javier Zanetti luego de una jugada preparada en un tiro libre.

 

Una camiseta con similitudes

 

La indumentaria alternativa también presenta una coincidencia estética. En 1986 predominaba el azul con pantalón negro; en 1998 la camiseta volvió a tener el azul como color principal, con detalles de la bandera argentina y medias negras; mientras que la versión utilizada en el Mundial 2026 combina una base negra con detalles azules inspirados en el tradicional fileteado porteño.

 

Además, tanto en aquellos dos mundiales como en el actual, Argentina completó la fase de grupos de manera invicta. En 1998 y 2026, incluso, lo hizo con puntaje ideal al ganar sus tres partidos.

 

Más coincidencias rumbo a la semifinal

 

Las similitudes no terminan allí. En las tres Copas del Mundo, el seleccionado argentino derrotó a un rival asiático durante la fase inicial: Corea del Sur en 1986, Japón en 1998 y Jordania en 2026. En dos de esos encuentros, además, el marcador fue idéntico: 3-1 frente a Corea del Sur y Jordania.

También hubo protagonismo de los defensores. En México 1986 convirtió Oscar Ruggeri, en Francia 1998 lo hizo Mauricio Pineda, mientras que en esta edición marcaron Lisandro Martínez, frente a Cabo Verde, y Cristian Romero, ante Egipto.

Temas:

Selección Argentina Mundial 2026 camiseta Inglaterra
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