Gigante de la Premier League acelera por Julián Álvarez tras su gol en el Mundial y busca un fichaje récord

El Arsenal aceleró las gestiones para incorporar a Julián Álvarez y pretende cerrar la operación antes del final de la pretemporada. El interés del club inglés coincidió con el gran momento del delantero argentino, que marcó un gol decisivo en la victoria de la Selección ante Suiza para avanzar a las semifinales del Mundial 2026.

El atacante cordobés convirtió su primer tanto en la Copa del Mundo durante el tiempo suplementario, con un remate de larga distancia que venció al arquero Gregor Kobel y encaminó la clasificación del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

Arsenal busca aprovechar el escenario

Según informó The Independent, el club londinense lleva varias semanas trabajando para concretar el fichaje y considera prioritario cerrar la negociación antes de que concluya la preparación para la nueva temporada.

La transferencia podría convertirse en la incorporación más costosa de la era de Mikel Arteta, superando la compra de Kai Havertz al Chelsea por 75 millones de euros en 2023.

El deseo de Julián y el interés de Barcelona

El futuro del ex River también está condicionado por su intención de dejar el Atlético de Madrid. Tras el triunfo ante Austria en el Mundial, el delantero reconoció públicamente su postura.

"Hablé con la gente del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es un traspaso. Quiero cumplir mi sueño".

Ese sueño sería jugar en el Barcelona, club que ya presentó una oferta superior a los 100 millones de euros, según confirmó su presidente, Joan Laporta. "La oferta es firme y la mantenemos. El trato podría cerrarse, pero no está abierta indefinidamente", sostuvo el dirigente catalán.

La postura del Atlético

El Atlético de Madrid rechazó la propuesta del Barcelona al considerar que todavía no cuenta con un reemplazante para el delantero argentino. Además, la dirigencia rojiblanca dejó en claro que no pretende reforzar a rivales directos de LaLiga, postura que también frustró un intento del Real Madrid, que habría ofrecido alrededor de 150 millones de euros.

Ese escenario abrió una oportunidad para el Arsenal, que no compite directamente con el Atlético en el fútbol español. Sin embargo, todavía existe una diferencia económica: el club inglés estaría dispuesto a ofrecer hasta 90 millones de libras esterlinas, mientras que la institución madrileña exige una cifra superior a los 100 millones.

Una operación que puede hacer historia

El interés del Paris Saint-Germain perdió fuerza y, según el medio británico, nunca pasó de contactos preliminares, lo que dejó al Arsenal como el principal candidato para quedarse con el delantero.

Álvarez registra 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid y mantiene contrato por cuatro temporadas más. Su cotización de mercado ronda los 100 millones de euros, por lo que, si la negociación prospera, se transformará en una de las transferencias más importantes del mercado europeo.