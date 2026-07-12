Los entrerrianos Martínez y Senesi festejaron el pase de Argentina a semifinales

La Selección Argentina venció 3-1 a Suiza en el alargue y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026. Tras el triunfo, los entrerrianos Lisandro Martínez, nacido en Gualeguay, y Marcos Senesi, oriundo de Concordia, expresaron su alegría a través de publicaciones en sus cuentas de Instagram.

Lisandro Martínez volvió a ser uno de los puntos más altos del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El defensor ganó la mayoría de los duelos defensivos, mostró firmeza durante todo el encuentro y fue una salida clara desde el fondo, especialmente cuando Argentina jugó con un hombre más tras la expulsión de Breel Embolo.

Incluso, el zaguero estuvo cerca de darle la victoria al seleccionado en los 90 minutos reglamentarios, pero su pirueta dentro del área fue contenida por el arquero suizo.

El festejo de los entrerrianos

Tras la clasificación a las semifinales, Martínez compartió su emoción con un mensaje en Instagram. "¡Qué equipo, LPM! Hasta el final. Siempre juntos. ¡Vamos Argentina!", escribió el futbolista surgido en Gualeguay.

Por su parte, Marcos Senesi, quien integró el banco de suplentes durante el encuentro frente a Suiza, también utilizó sus redes sociales para celebrar el resultado. "Un pasito más. Qué orgullo ser parte de este grupo. Vamos Argentina", publicó el defensor concordiense.

El emotivo abrazo con su familia

Después de una actuación frente a Suiza, Lisandro Martínez también protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la noche. Finalizado el encuentro, el defensor dejó por un instante su rol de líder de la defensa argentina y se dirigió a la tribuna para reencontrarse con su familia.

El entrerriano se fundió en un largo abrazo con su madre y con su esposa, en una escena cargada de emoción que reflejó el alivio y la felicidad tras la clasificación a las semifinales del Mundial.

El gesto dejó en evidencia el costado más humano del futbolista nacido en Gualeguay. Detrás del aguerrido defensor apodado "El Carnicero", volvió a aparecer el joven entrerriano que nunca olvida sus raíces ni a quienes lo acompañaron desde sus primeros pasos en el fútbol. El emotivo momento quedó registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

Argentina, entre los cuatro mejores

Con el triunfo ante Suiza, Argentina se metió entre los cuatro mejores seleccionados del Mundial que se disputa en Norteamérica y mantiene intacto el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Mientras Lisandro Martínez volvió a consolidarse como una de las grandes figuras del equipo, Senesi continúa formando parte del plantel que buscará un lugar en una nueva final mundialista.