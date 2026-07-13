El Puerto de la Memoria reunió a decenas de chicos en un campeonato infantil de penales

REDACCIÓN ELONCE
La propuesta convocó a niños y niñas de Puerto Viejo en una jornada que combinó deporte, cultura, talleres y emprendedores. La actividad se desarrolló en el Museo Puerto de la Memoria, en el marco de las vacaciones de invierno y con el Mundial como inspiración.
El campeonato infantil de penales en el Puerto de la Memoria convocó este lunes a decenas de chicos y chicas del barrio Puerto Viejo, quienes participaron de una jornada recreativa que combinó fútbol, actividades culturales, talleres y una feria de emprendedores. La iniciativa se realizó en la Costanera Baja, frente al Museo Puerto de la Memoria, y reunió a instituciones, vecinos y organismos municipales y provinciales.
La directora de Museos y Patrimonio Histórico de la Municipalidad de Paraná, Gisela Bahler, destacó el trabajo conjunto que hizo posible el encuentro y valoró la participación de toda la comunidad. "Vivimos una jornada hermosa con todos los vecinos y las vecinas de Puerto Viejo. Fue una actividad sumamente colaborativa, porque desde la comisión vecinal se encargaron de preparar la chocolatada y las tortas fritas para los chicos y chicas", expresó.
Un trabajo conjunto entre instituciones y vecinos
Bahler explicó que la organización estuvo a cargo de la Red Intersectorial Puerto Viejo, integrada por organismos municipales, provinciales y vecinos del barrio. "Cada uno puso su voluntad para que hoy pudiéramos disfrutar de esta jornada, donde todos se llevaron premios. Eso es muy importante porque, más allá del torneo de penales, lo que nosotros fomentamos primero es la cultura", sostuvo.
En ese sentido, destacó que también participaron niños y niñas del taller creativo "Nosotros los del Puerto", quienes recibieron reconocimientos al igual que los participantes del campeonato. "Nadie se quedó sin su premio y el tiempo también nos ayudó. Los chicos siguen jugando y disfrutando de esta tarde hermosa", agregó.
El Mundial como inspiración
El contexto mundialista le dio un condimento especial a la actividad. Los premios incluyeron artículos vinculados al fútbol y elementos deportivos donados por distintas instituciones. "Los chicos recibieron material del Mundial, pelotas de fútbol donadas por Convivencia Ciudadana, además de otros premios aportados por distintas instituciones y vecinos de la comunidad", contó Bahler.
Entre quienes colaboraron mencionó a la exsenadora Stefanía Cora, al Copnaf, al programa Libertad Asistida y a vecinas del barrio que confeccionaron accesorios para las niñas y los incorporaron a los premios.
Talleres, emprendedores y actividades culturales
Además del campeonato de penales, la jornada incluyó una feria de emprendedores, talleres de cerámica, actividades creativas, rap, improvisación y batucada. "Algunos son talleres que se brindan acá en el Museo Puerto de la Memoria, como el de rap, el taller creativo y la batucada. También pudieron participar las emprendedoras de Puerto Viejo, que encontraron un espacio para mostrar y vender sus productos", explicó la funcionaria.
Según indicó, el grupo de emprendedoras se consolidó con el acompañamiento de Economía Social de la Municipalidad y actualmente participa de diferentes eventos organizados en la ciudad.
Fortalecer la identidad del barrio
Bahler remarcó que el deporte constituye una herramienta de integración, aunque señaló que el objetivo principal de la propuesta fue fortalecer el sentido de pertenencia de los niños con su barrio. "El deporte es muy importante, pero también hay muchos chicos y chicas interesados en pintar o participar de otras actividades. Por eso también trabajamos con grabados de peces y elementos vinculados al río para fortalecer la identidad de Puerto Viejo", manifestó.
Finalmente, destacó el valor histórico del barrio para la capital entrerriana. "Puerto Viejo es un barrio fundamental para los orígenes de Paraná. Próximos a cumplir los 200 años de la ciudad, nos parece muy importante poner en valor el patrimonio de este lugar tan significativo para nuestra historia", concluyó.