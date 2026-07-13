Cuánto cuesta viajar para ver a Argentina en la semifinal del Mundial 2026

REDACCIÓN ELONCE
A menos de 48 horas de la semifinal, miles de hinchas buscan llegar al Mundial 2026. La ilusión de ver a la Selección en una instancia decisiva tiene un costo que sorprende incluso a quienes ya están en la sede del torneo.
Viajar para ver a Argentina en la semifinal del Mundial 2026 se convirtió en el deseo de miles de hinchas que buscan llegar a tiempo para el partido decisivo de este miércoles. A menos de 48 horas del encuentro, las agencias de viajes registran un fuerte incremento en las consultas, aunque los elevados precios se convirtieron en el principal obstáculo para quienes pretenden viajar a último momento.
La clasificación de la Selección argentina entre los cuatro mejores equipos del torneo reactivó la demanda tanto de quienes permanecen en el país como de los fanáticos que ya se encuentran en la sede mundialista y buscan conseguir una entrada para presenciar el partido.
Desde el sector turístico aseguran que la disponibilidad es cada vez más reducida y que la escasez de tickets oficiales impulsó una fuerte suba en los valores.
"Hay mucho interés y muchas consultas"
Diego Obregón, representante de la agencia mayorista TDH, explicó que el entusiasmo de los hinchas es muy alto, aunque muchos desconocen cuánto cuesta asistir a las instancias finales del campeonato.
"Hay mucho interés y muchas consultas, pero por ahí la gente no tiene conocimiento de los precios. No solo pregunta el que está en Argentina, sino también el que ya está en destino y busca entradas porque en estas instancias se agotan", afirmó en Cadena3.
Según detalló, los paquetes oficiales que incluyen entre tres y cuatro noches de alojamiento más una entrada para el partido tienen actualmente un valor que oscila entre 11.500 y 12.000 dólares, dependiendo de la categoría de la ubicación dentro del estadio. Este monto contempla el hospedaje y el ticket oficial para las categorías 1, 2 o 3, aunque no incluye el pasaje aéreo, que debe abonarse por separado.
Los vuelos bajaron de precio
A diferencia de lo ocurrido con los paquetes y las entradas, los vuelos registraron una baja respecto de los primeros días del Mundial.
Con el descenso de la demanda inicial, los pasajes aéreos volvieron a valores más cercanos a los habituales de la temporada y actualmente pueden conseguirse entre 800 y 1.100 dólares, dependiendo de la disponibilidad y la fecha de salida.
Este escenario representa un alivio parcial para quienes deciden viajar a último momento, aunque el mayor gasto continúa siendo el acceso a los partidos y el alojamiento.
Entradas sueltas de hasta 5.000 dólares
Para los hinchas que organizan el viaje de manera independiente y solo necesitan conseguir una entrada para la semifinal, el panorama tampoco resulta sencillo.
Obregón señaló que quedan muy pocos tickets disponibles y que los precios continúan en aumento a medida que se acerca el partido. "El remanente es muy bajo", advirtió el representante de TDH.
Las entradas oficiales que todavía pueden conseguirse se comercializan entre 3.500 y 5.000 dólares, según la categoría y la ubicación dentro del estadio.
Con la Selección argentina nuevamente entre los candidatos al título, la expectativa de los hinchas disparó la demanda y convirtió a las semifinales del Mundial 2026 en uno de los eventos deportivos más cotizados del año.