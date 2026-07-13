La FIFA debatirá ampliar el Mundial 2030 a 64 selecciones tras la Copa del Mundo

El Mundial 2030 con 64 selecciones comenzó a tomar fuerza luego de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmara que el organismo analizará esa posibilidad una vez que finalice la Copa del Mundo de 2026. De concretarse, el torneo volvería a modificar su formato y alcanzaría un número récord de equipos participantes.

La edición que actualmente se disputa ya marcó un cambio histórico al pasar de 32 a 48 seleccionados. Sin embargo, la FIFA no descarta una nueva expansión y estudia incorporar otras 16 plazas para el certamen que se jugará en 2030.

En declaraciones al medio suizo Bluewin, Infantino confirmó que el tema formará parte de la agenda de trabajo del organismo una vez concluido el campeonato. "Un torneo de 64 equipos es definitivamente un tema que se examinará y discutirá en los comités pertinentes después de esta Copa del Mundo", afirmó.

Más cupos para que más países puedan competir

El presidente de la FIFA explicó que la iniciativa busca fortalecer el crecimiento del fútbol a nivel global y brindar mayores posibilidades de clasificación a selecciones que habitualmente quedan fuera de la Copa del Mundo.

Según sostuvo, el nivel competitivo de muchas federaciones ha mejorado considerablemente durante los últimos años, por lo que considera necesario abrir más espacios para incentivar el desarrollo del deporte.

En ese sentido, remarcó: "Se debe permitir que cada nación sueñe con participar en la Copa del Mundo. La calidad de los equipos ha crecido muchísimo en todo el mundo y, si no les das a los países más pequeños la oportunidad de participar, perderán el incentivo para seguir mejorando".

Un Mundial sin precedentes

La eventual ampliación supondría un importante desafío para la organización del Mundial 2030, que ya será una edición inédita por la cantidad de sedes involucradas. El torneo conmemorará el centenario de la primera Copa del Mundo y tendrá partidos distribuidos en seis países.

Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales, mientras que España, Portugal y Marruecos recibirán el resto de la competencia, en una organización que abarcará tres continentes.

Si finalmente la FIFA aprueba el aumento a 64 participantes, el calendario deberá extenderse y la planificación logística será aún más compleja para responder a la mayor cantidad de partidos y delegaciones.

La decisión se tomará después del Mundial 2026

Por el momento, la ampliación todavía no fue aprobada y no existe una resolución definitiva. La FIFA debatirá formalmente la propuesta una vez que concluya el Mundial 2026, cuando los distintos comités analicen la viabilidad deportiva, económica y organizativa del proyecto.

En caso de recibir el visto bueno, el Mundial 2030 volverá a hacer historia al convertirse en la Copa del Mundo con la mayor cantidad de selecciones participantes desde la creación del torneo. Además de ampliar el alcance global de la competencia, marcaría la segunda expansión consecutiva del campeonato más importante del fútbol internacional.