Joven hacía “wheelie” en la moto, perdió el control, atropelló y mató a un soldado: video

Soldado murió tras ser atropellado por motociclista que hacía wheelie en la costanera de Posadas durante la madrugada del domingo. La víctima fue identificada como Rodrigo Adán Barrientos, de 27 años, soldado voluntario de la Compañía de Cazadores de Monte XII.

El conductor, un joven de 18 años que realizaba la peligrosa maniobra conocida como “wheelie”, perdió el control del vehículo, escapó del lugar y fue detenido diez horas más tarde por la Policía.

El hecho ocurrió alrededor de las 5, en un sector de la costanera ubicado a unos 400 metros del lugar donde, horas antes, miles de personas habían celebrado el triunfo de la Selección Argentina frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial. Barrientos cruzaba la avenida junto a otro joven que logró salvarse de milagro.

Las cámaras de seguridad resultaron determinantes para reconstruir la secuencia del siniestro y avanzar con la identificación del responsable, quien quedó a disposición de la Justicia tras ser localizado durante la tarde.

Las imágenes revelaron cómo ocurrió el impacto

Los registros fílmicos mostraron que el motociclista recorrió al menos 30 metros sobre una sola rueda antes de perder el dominio de la Gilera Smash 110. En ese momento, los dos peatones ya habían alcanzado casi el cantero central de la avenida, en una zona donde el tránsito era escaso.

La moto se desvió bruscamente hacia la izquierda e impactó de lleno contra Barrientos, quien fue despedido hasta el carril contrario debido a la violencia del golpe. El otro peatón consiguió evitar el impacto y resultó ileso.

El conductor, que circulaba sin casco, también cayó al pavimento, aunque no sufrió lesiones de gravedad. Tras acercarse a la víctima y permanecer algunos instantes en el lugar, escapó mientras crecía la indignación de quienes presenciaban la dramática escena.

La investigación permitió detener al acusado

La pesquisa quedó a cargo de efectivos de la División Homicidios y Cibercrimen, quienes utilizaron las imágenes de las cámaras y distintas herramientas tecnológicas para identificar al sospechoso.

Durante la investigación detectaron que la motocicleta involucrada era ofrecida a la venta en Facebook por un usuario identificado como Juan Gabriel Das Neves. Con esa información y mediante consultas al Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), los investigadores establecieron que el joven vivía sobre calle Independencia al 2400, en el barrio Madariaga de Posadas.

Cerca de las 16, los agentes realizaron el procedimiento en la vivienda, donde detuvieron al acusado y secuestraron prendas de vestir que coincidían con las observadas en los registros de las cámaras de seguridad. Das Neves fue sometido a una prueba de alcoholemia y quedó alojado en una dependencia policial a disposición de la Justicia.

En tanto, el cuerpo de Rodrigo Adán Barrientos fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia para determinar oficialmente las causas de su fallecimiento.