Veteranos de Malvinas pidieron separar el fútbol de la guerra antes de la semifinal: el comunicado completo

En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas "2 de Abril" difundió un comunicado en el que llamó a vivir el encuentro con pasión deportiva, pero sin confundirlo con la causa soberana sobre las Islas Malvinas.

Bajo el título "El sentimiento malvinero no se negocia: la memoria se defiende en cada cancha", la entidad dirigió un mensaje a la opinión pública, los medios de comunicación y la sociedad argentina, al considerar que el partido representa un acontecimiento de "alto impacto histórico".

El documento también hizo referencia a la otra semifinal entre Francia y España, países a los que definió como naciones con un vínculo histórico y diplomático relacionado con el reclamo argentino sobre el archipiélago.

"El deporte no es la guerra"

La Federación destacó que el fútbol constituye una de las principales expresiones de la identidad nacional, aunque insistió en que no debe confundirse con el conflicto bélico de 1982.

"El fútbol, como máxima expresión de la cultura popular de nuestra patria, despierta pasiones que a menudo se entrelazan con nuestra identidad nacional. Entendemos y compartimos la emoción de estar entre los cuatro mejores equipos del planeta. Sin embargo, como custodios de la memoria de los 649 héroes que quedaron en las islas y en las aguas del Atlántico Sur, consideramos fundamental trazar una línea inquebrantable entre el fervor deportivo y la causa nacional", sostuvo la organización.

En ese sentido, uno de los conceptos centrales del comunicado fue que "el deporte no es la guerra", al remarcar que el encuentro frente a Inglaterra debe entenderse exclusivamente como una competencia deportiva.

"El partido de semifinales es un evento deportivo de alcance mundial, no una revancha armada ni una compensación histórica. La soberanía se defiende en los foros internacionales, con la diplomacia, la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable que dicta nuestra Constitución Nacional", expresó la Federación.

Un llamado a mantener viva la memoria

Los veteranos señalaron que Argentina e Inglaterra serán rivales únicamente dentro del campo de juego y remarcaron que la causa Malvinas debe mantenerse en un plano distinto al deportivo.

Asimismo, afirmaron que un verdadero triunfo también consiste en que el grito de "Malvinas Argentinas" pueda escucharse en las tribunas como una expresión de memoria, identidad y soberanía, sin dar lugar a expresiones de odio o xenofobia.

La entidad sostuvo que el Mundial representa una oportunidad para recordar ante el mundo el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y pidió que ese mensaje se mantenga dentro de un marco de respeto.

"La memoria permanece intacta"

En el tramo final del comunicado, la Federación reiteró la consigna "Honor y Gloria eternos" y convocó a la sociedad, a los comunicadores y a los hinchas de la Selección argentina a recordar con respeto a quienes murieron durante la Guerra de Malvinas.

Además, consideró que el fútbol puede convertirse en un puente para seguir "malvinizando" y mantener vigente el reclamo soberano argentino más allá del resultado deportivo.

"La pelota rueda, el orgullo por nuestros colores se multiplica, pero la memoria permanece intacta", concluyó el comunicado, sintetizando el mensaje de acompañar a la Selección argentina sin perder de vista el homenaje permanente a los caídos y la continuidad del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas.