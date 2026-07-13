Semifinales del Mundial 2026: días, horarios y cómo se jugarán los cruces

El Mundial 2026 ya tiene definidos a sus cuatro semifinalistas. Luego de disputarse los cuartos de final, Argentina, Inglaterra, Francia y España continúan en la pelea por el título y buscarán un lugar en la gran final de la Copa del Mundo.

La selección argentina avanzó tras derrotar 3 a 1 a Suiza, con goles de Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez, luego de que Dan Ndoye marcara el empate transitorio para el conjunto helvético.

Su próximo rival será Inglaterra, que dejó en el camino a Noruega por 2 a 1 gracias a un doblete de Jude Bellingham, mientras que Andreas Schjelderup descontó para el seleccionado nórdico.

Francia y España abrirán las semifinales

En la otra llave, Francia se clasificó al vencer 2 a 0 a Marruecos, con tantos de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

Por su parte, España superó 2 a 1 a Bélgica con goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino, mientras que Charles De Ketelaere había establecido el empate parcial para los belgas.

Cuándo se juegan las semifinales

El primer cruce será el martes 14 de julio, cuando Francia y España se enfrenten desde las 16 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas.

La segunda semifinal se disputará el miércoles 15 de julio, también desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde Argentina e Inglaterra reeditarán uno de los clásicos más importantes de la historia de los Mundiales.

Los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto el sábado 18 de julio en Miami, mientras que la gran final se disputará el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los cuatro campeones que buscan otra estrella

Los cuatro semifinalistas ya saben lo que significa conquistar una Copa del Mundo. Argentina es la selección más ganadora de las que siguen en competencia, con tres títulos (1978, 1986 y 2022). Francia acumula dos coronas (1998 y 2018), mientras que España levantó el trofeo en Sudáfrica 2010 e Inglaterra lo consiguió en el Mundial de 1966.

Semifinales del Mundial 2026

Martes 14 de julio – 16:00: Francia vs. España (AT&T Stadium, Dallas).

Miércoles 15 de julio – 16:00: Argentina vs. Inglaterra (Mercedes-Benz Stadium, Atlanta).

Dónde ver los partidos

Los encuentros podrán seguirse por DSports, TyC Sports, TV Pública y Telefe. También estarán disponibles en las plataformas Disney+ Premium, Paramount+, Flow, Mi Telefe, DGO y Telecentro Play.