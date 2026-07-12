Una mujer salvó a su familia tras presunta intoxicación por monóxido de carbono

Una bebé comenzó con síntomas que alertaron a la madre

Una familia vivió momentos de extrema tensión durante una cena en un departamento del casco céntrico de Concepción del Uruguay, luego de que sus integrantes presentaran síntomas compatibles con una presunta intoxicación con monóxido de carbono, informó el periodista Diego Álvarez.

La rápida reacción de una de las mujeres que se encontraba en la vivienda permitió que todos pudieran salir del lugar a tiempo y recibir asistencia médica, evitando que el episodio terminara en una tragedia.

Según relató Miriam, una de las presentes, en el departamento se encontraban una bebé, su madre, otra joven y ella compartiendo una cena familiar cuando comenzaron a registrarse las primeras señales de alarma.

Cómo se percataron de la situación

El episodio comenzó cuando la bebé empezó a respirar con dificultad mientras dormía, lloriqueaba y presentaba rigidez en uno de sus brazos y una de sus piernas. En un primer momento, pensaron que podía tratarse de un cuadro convulsivo o un calambre.

Sin embargo, pocos minutos después, la madre de la niña sufrió una descompensación y cayó al piso. Casi al mismo tiempo, otra de las jóvenes comenzó a sentirse mal, lo que llevó a Miriam a sospechar que podía tratarse de una intoxicación por monóxido de carbono.

Ante la situación, la mujer actuó rápidamente, logró sacar a todas las personas del departamento y pidió ayuda a familiares para trasladarlas de inmediato al

Hospital Justo José de Urquiza.

Fueron atendidas y evolucionaron favorablemente

En el centro de salud, los profesionales realizaron los estudios correspondientes y, según el testimonio de Miriam, confirmaron un cuadro compatible con intoxicación por monóxido de carbono.

Las pacientes recibieron tratamiento con oxigenoterapia y, gracias a la intervención temprana, todas evolucionaron favorablemente y se encuentran fuera de peligro.

La propia Miriam contó que, mientras manejaba hacia el hospital, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, náuseas y temblores, síntomas que también fueron asociados a la posible exposición al gas.

Hasta el momento no se confirmó oficialmente cuál habría sido la causa de la acumulación de monóxido de carbono dentro del departamento. Las circunstancias que originaron el episodio serán determinadas mediante las pericias correspondientes.

Recuerdan las medidas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono

Ante la llegada de las bajas temperaturas y el mayor uso de estufas y calefactores, se difundieron recomendaciones para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente peligroso que no se ve ni se huele.

Entre las principales recomendaciones, se sugiere verificar que la llama de estufas y calefactores sea siempre de color azul, no tapar las rejillas de ventilación y realizar controles periódicos de los artefactos con personal especializado.

También se recuerda que, ante síntomas como dolor de cabeza, náuseas o debilidad, es fundamental ventilar de inmediato el ambiente, salir de la habitación y buscar asistencia médica.