Río Negro impulsa la venta de carnes de jabalí y guanaco: buscan llevar las "carnes salvajes" a carnicerías

El Gobierno de Río Negro avanza con un proyecto para habilitar la comercialización formal de las denominadas "carnes salvajes", principalmente de jabalí y guanaco, con el objetivo de incorporarlas como una alternativa a las proteínas tradicionales como la carne vacuna, el pollo y el cerdo.

La iniciativa será enviada a la Legislatura provincial por el Ministerio de Desarrollo Económico, encabezado por Carlos Banacloy, y contempla una modificación de la Ley Provincial de Carnes para facilitar las habilitaciones de productores y establecimientos elaboradores que deseen sumarse a esta actividad.

Actualmente, el aprovechamiento de estas especies está limitado a la caza sanitaria, destinada al control poblacional, y al consumo informal. Con el nuevo proyecto, el Ejecutivo busca que estos productos puedan comercializarse de manera legal en carnicerías, supermercados y restaurantes de la provincia.

Uno de los ejes centrales de la propuesta será garantizar estrictos controles sanitarios. Para ello, se mantendrán las exigencias y fiscalizaciones a cargo de los municipios, la provincia y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), con el fin de prevenir riesgos para la salud pública, como la triquinosis.

Además del aspecto comercial, el Gobierno provincial sostiene que la medida tendrá un impacto ambiental positivo. En el caso del jabalí europeo, considerado una especie invasora, su aprovechamiento contribuiría a reducir su población, minimizando los daños que ocasiona en la producción agropecuaria y en los ecosistemas nativos.

Otras provincias avanzan con iniciativas similares

Río Negro no es la única provincia que analiza el desarrollo del mercado de carnes no tradicionales.

En Santa Cruz ya se comercializa carne de guanaco en algunas carnicerías, con precios inferiores a los de la carne vacuna como parte de una estrategia para controlar la sobrepoblación de la especie.

En Corrientes, en tanto, se proyecta la construcción de un frigorífico multiespecie para la faena de ciervos y chanchos salvajes, animales declarados plaga por los perjuicios que generan en la producción agrícola y en la fauna autóctona.

Por su parte, Chubut puso en marcha semanas atrás una prueba piloto para comercializar cortes, embutidos y empanadas elaboradas con carne de burro en carnicerías de Trelew, en el marco de la búsqueda de nuevas alternativas productivas y comerciales.