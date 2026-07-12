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Sociedad Financiación para vehículos

Comprar una moto hasta en 72 cuotas: cuánto se paga por mes con los créditos vigentes

Las ventas de motos crecieron un 43% en el primer semestre de 2026 y el financiamiento se consolidó como una de las principales herramientas para acceder a una unidad. Cuáles son las opciones y los valores de las cuotas.

12 de Julio de 2026
Alternativas del Banco Nación.
Alternativas del Banco Nación. Foto: Ilustrativa.

REDACCIÓN ELONCE

Las ventas de motos crecieron un 43% en el primer semestre de 2026 y el financiamiento se consolidó como una de las principales herramientas para acceder a una unidad. Cuáles son las opciones y los valores de las cuotas.

Comprar una moto en cuotas se convirtió en una de las alternativas más elegidas por los argentinos durante 2026, en un contexto en el que las ventas del sector crecieron un 43% en el primer semestre del año y alcanzaron las 440.190 unidades patentadas.

 

El repunte del mercado respondió a varios factores, entre ellos la llegada de nuevas marcas con modelos accesibles, el mayor uso de la moto como medio de transporte cotidiano y las distintas líneas de financiamiento que ofrecen bancos y fabricantes.

En ese escenario, el crédito ganó protagonismo porque permite acceder a motos con valores que parten desde $1,3 millones y $2 millones, financiando el pago en cuotas mensuales.

 

Las opciones del Banco Nación

 

Una de las alternativas disponibles es la que ofrece el Banco Nación a través de su tienda online, donde los clientes pueden elegir el modelo de moto, el medio de pago y la cantidad de cuotas.

 

Como ejemplo, una Motomel Blitz One 110, con un precio de $1.866.480, puede adquirirse con tarjeta Visa en 24 cuotas de $109.017,47, con un Costo Financiero Total (CFT) del 51,64%.

Quienes utilicen MODO BNA también acceden a 24 cuotas de $109.017,47, aunque con un CFT del 41,2%.

 

El plan Mi Moto del BNA

 

Otra posibilidad es el programa Mi Moto del Banco Nación, que ofrece plazos más extensos para reducir el valor de la cuota mensual.

 

Para la Motomel Blitz One 110, las alternativas son:

 

  • 36 cuotas de $102.861 (TNA 40% – CFT 60,72%).
  • 48 cuotas de $91.545 (TNA 40% – CFT 60,72%).
  • 60 cuotas de $85.394 (TNA 40% – CFT 60,72%).
  • 72 cuotas de $81.762 (TNA 40% – CFT 60,72%).

 

Cuánto cuesta financiar una moto de mayor cilindrada

 

En el caso de una Kove 800X Rally, cuyo valor es de $20.199.900, las opciones también contemplan distintos plazos.

 

Con tarjeta Visa puede financiarse en 24 cuotas de $1.179.836, mientras que el monto total financiado asciende a $28.316.085.

A través del plan Mi Moto BNA, las cuotas son las siguientes:

 

  • 36 cuotas de $1.113.216 (TNA 40% – CFT 60,72%).
  • 48 cuotas de $990.741 (TNA 40% – CFT 60,72%).
  • 60 cuotas de $924.179 (TNA 40% – CFT 60,72%).
  • 72 cuotas de $884.867 (TNA 40% – CFT 60,72%).

 

El crecimiento sostenido del mercado y la disponibilidad de financiamiento continúan impulsando la compra de motos, especialmente entre quienes buscan una alternativa de movilidad económica y con cuotas accesibles.

Temas:

moto cuotas Créditos
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