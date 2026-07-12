“Es una lástima porque opaca todo”: reparan la pérgola destrozada en festejos por Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Los trabajos comenzaron este domingo luego de los destrozos registrados durante las celebraciones por la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026. Desde el local agradecieron el apoyo recibido y afirmaron que continuarán trabajando.
Comenzaron este domingo los trabajos de reparación de la pérgola destrozada en la confitería Bella Vista de Concepción del Uruguay; la estructura resultó dañada durante los festejos por la clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026. El objetivo es recuperar el espacio afectado y restablecer las condiciones de seguridad para que vuelva a ser utilizado con normalidad.
Las roturas se produjeron durante la noche del sábado, cuando un grupo de personas ocasionó daños en la estructura del comercio ubicado en la esquina de 3 de Febrero y 9 de Julio, mientras se desarrollaban las celebraciones por el triunfo del seleccionado nacional.
Las tareas se concentran en restaurar los sectores afectados para que el local pueda continuar con su funcionamiento habitual.
El agradecimiento de los propietarios
A través de un mensaje difundido en redes sociales, los responsables del comercio agradecieron las numerosas muestras de apoyo recibidas tras el episodio.
"Antes que nada, queremos agradecer de corazón a todas las personas que se comunicaron para preguntar cómo estábamos, a quienes nos ofrecieron ayuda y a quienes se solidarizaron con lo ocurrido", expresaron.
Asimismo, destacaron el comportamiento de la mayoría de quienes participaron de los festejos. "También queremos felicitar a la enorme mayoría que sabe festejar con alegría, respeto y empatía, entendiendo el valor del trabajo ajeno y el esfuerzo que hay detrás de cada proyecto", señalaron.
Los propietarios remarcaron que detrás del emprendimiento "no hay una gran empresa ni una estructura enorme. Solo una familia que, como tantas otras, la pelea todos los días", motivo por el cual afirmaron sentirse acompañados por los mensajes de solidaridad recibidos.
"Los daños materiales se reparan"
En el comunicado, también reflexionaron sobre los hechos ocurridos y reclamaron mayores responsabilidades para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
"Resulta difícil no tener la sensación de que, por momentos, algunas zonas quedan libradas a su suerte cuando todos sabemos de antemano cuáles son los riesgos y dónde pueden producirse los problemas", manifestaron.
Además, sostuvieron que "los daños materiales se reparan. Lo que no deberíamos reparar una y otra vez es la costumbre de naturalizar estas situaciones".
En ese sentido, consideraron que "señalar lo que ocurre, reclamar respuestas y pedir que cada uno asuma las responsabilidades que le corresponden también es una forma de construir una sociedad mejor".
Pese a lo sucedido, aseguraron que el local continuará funcionando. "Y, a pesar de todo, acá vamos a seguir. Con menos deck que antes, pero con las mismas ganas de trabajar, recibirlos y compartir buenos momentos. Nos vemos para Argentina-Inglaterra", concluyeron.
Un derrumbe que pudo terminar en tragedia
El incidente ocurrió durante los festejos por la victoria de la Selección argentina frente a Suiza. En medio de una multitud reunida en el centro de la ciudad, una parte de la pérgola del café & restó Bella Vista colapsó y cayó sobre mesas y sillas, generando momentos de tensión.
Las imágenes del derrumbe se viralizaron rápidamente y reflejaron la magnitud de los daños. Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas, aunque comerciantes y vecinos advirtieron que el desenlace pudo haber sido mucho más grave.
Desde el comercio lamentaron el episodio. "Es una lástima porque opaca todo", manifestaron a Elonce. El establecimiento brinda trabajo a 17 personas, distribuidas en dos turnos, funciona de 8 a 00 y en diciembre cumplirá diez años de actividad en esa tradicional esquina de la ciudad.
Por su parte, desde el Municipio informaron que realizarán un relevamiento para determinar la magnitud de los daños ocasionados durante los festejos, analizar posibles responsabilidades y evaluar medidas preventivas para futuras concentraciones masivas.