Asesinaron a un joven en festejos por el triunfo de Argentina: sospechan un ajuste de cuentas

La víctima, de 20 años, recibió tres disparos por la espalda en pleno centro mientras se celebraba la clasificación de la Selección a las semifinales del Mundial 2026. La principal hipótesis de la Justicia apunta a una venganza.
Un joven fue asesinado durante los festejos por el triunfo de Argentina ante Suiza y la clasificación a las semifinales del Mundial 2026. El crimen ocurrió en la madrugada de este domingo, en pleno centro de San Francisco, Córdoba, donde cientos de personas celebraban la victoria de la Selección.
De acuerdo con la investigación, la víctima, de 20 años, recibió tres disparos por la espalda a quemarropa cerca de las 2.10, en la intersección de 25 de Mayo y Libertador Norte, frente al Centro Cívico. Tras el ataque, el agresor escapó aprovechando la multitud y, hasta el momento, no hubo detenidos.
La Justicia investiga el hecho como un presunto ajuste de cuentas, aunque continúa reuniendo pruebas para determinar el móvil del homicidio e identificar al autor de los disparos.
Un ataque en medio de la celebración
Según trascendió, el ataque se produjo mientras familias y simpatizantes festejaban la clasificación de la Albiceleste. Testigos indicaron que, tras escucharse las detonaciones, las personas comenzaron a correr y a buscar refugio.
Según publicó el medio La Voz de San Justo, los disparos fueron efectuados a corta distancia y que la modalidad del ataque reforzó la hipótesis de que el crimen estuvo dirigido específicamente contra la víctima.
Los investigadores remarcaron que no se registraron otras personas heridas durante el episodio.
La principal hipótesis de la investigación
La víctima, identificada como Matías Gerardo Ochonga, residía en la localidad santafesina de Frontera y había recuperado la libertad el pasado 5 de julio, luego de permanecer detenida por una causa de robo calificado. De acuerdo con fuentes de la investigación, se encontraba cumpliendo libertad condicional.
Ese antecedente forma parte de las líneas investigativas que desarrolla la Fiscalía para reconstruir el contexto del homicidio y establecer si existían conflictos previos que expliquen el ataque.
Asimismo, trascendió que el presunto autor del crimen también tendría domicilio en Frontera y estaría vinculado al denominado "clan Artaza", aunque esa información todavía forma parte de la investigación judicial.
Continúa la búsqueda del autor
La Fiscalía interviniente ordenó distintas medidas investigativas para esclarecer el crimen, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios de quienes presenciaron el hecho.
Los pesquisas buscan determinar la secuencia completa del ataque y localizar al responsable del homicidio que conmocionó a la ciudad cordobesa en una noche que debía ser de celebración por el triunfo de la Selección argentina.