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Un joven sufrió gravísimas heridas tras chocar su auto contra un árbol en Concordia

El conductor, de 25 años, quedó atrapado en el vehículo y fue hospitalizado con fractura de fémur, traumatismos y otras lesiones. Investigan las causas del choque. Confirmaron que en el rodado siniestrado hallaron bebidas alcohólicas.

12 de Julio de 2026
Accidente en Concordia
Accidente en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

El conductor, de 25 años, quedó atrapado en el vehículo y fue hospitalizado con fractura de fémur, traumatismos y otras lesiones. Investigan las causas del choque. Confirmaron que en el rodado siniestrado hallaron bebidas alcohólicas.

Un joven de 25 años resultó gravemente herido durante la madrugada de este domingo luego de protagonizar un violento siniestro vial en avenida Eva Perón y M. P. Montal, en Concordia. Por causas que se investigan, el automóvil que conducía impactó de manera frontal contra un árbol ubicado sobre la vereda este de la avenida.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 4 y fue atendido por efectivos de la comisaría tercera, quienes encontraron un Renault Stepway detenido sobre la calzada tras girar sobre sí mismo luego del fuerte impacto. El conductor era el único ocupante del vehículo y fue asistido por personal policial y una ambulancia.

Accidente en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Investigan las causas del choque

 

De acuerdo con los primeros elementos reunidos por los investigadores, no habría participado otro vehículo en el siniestro.

 

Los testimonios de testigos y las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad privadas indicarían que el automóvil perdió el control antes de colisionar contra el árbol.

 

En el lugar trabajó personal de Policía Científica y Bomberos Zapadores, mientras que la investigación quedó bajo la supervisión del fiscal Fabio Zabaleta.

Accidente en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Secuestraron bebidas y otros elementos

 

Durante las actuaciones, la Policía secuestró un teléfono celular, tres botellas de fernet, dos vasos metálicos y una prenda de vestir que se encontraban en el vehículo.

 

Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia para ser incorporados a la investigación.

 

El conductor permanece internado

 

Desde el hospital informaron que el joven sufrió un traumatismo encéfalo craneano con lesión en el cuero cabelludo, una herida cortante en el rostro, fractura de fémur izquierdo, múltiples escoriaciones y diversos politraumatismos.

 

El paciente permanecía internado en observación y estaba previsto que fuera reevaluado durante la mañana por especialistas en neurología y cirugía para determinar la gravedad de las lesiones y su evolución clínica.

Temas:

Concordia grave accidente de tránsito siniestro vial
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