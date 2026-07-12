Fan Zone de Paraná: emoción, abrazos y festejos por el triunfo de Argentina ante Suiza

Fan Zone de Paraná: así se vivió el triunfo de Argentina ante Suiza.

La Fan Zone de Paraná fue escenario de una verdadera fiesta popular durante el triunfo de la Selección Argentina por 3 a 1 frente a Suiza, resultado que clasificó al equipo de Lionel Scaloni a las semifinales del Mundial 2026.

Cientos de familias, grupos de amigos, niños y adultos se reunieron frente a la pantalla gigante instalada sobre calle Chile para seguir un partido que pasó de la tranquilidad inicial al sufrimiento y terminó desatando un desahogo colectivo inolvidable.

En el Kansas City Stadium, Argentina abrió el marcador a los 10 minutos del primer tiempo con un gol de Alexis Mac Allister. Sin embargo, el empate de Dan Ndoye a los 22 minutos del complemento obligó a disputar el alargue. Allí aparecieron Julián Álvarez, a los 112 minutos, y Lautaro Martínez, a los 120+1, para sellar el triunfo que ahora enfrentará al seleccionado nacional con Inglaterra en semifinales.

Mientras el equipo de Scaloni resolvía un partido cargado de tensión, en Paraná la emoción se multiplicaba con cada jugada. La pantalla gigante volvió a reunir a cientos de personas que eligieron compartir el encuentro en comunidad, transformando la zona del shopping en un verdadero estadio a cielo abierto.

Pronósticos, cábalas y una ilusión compartida

Desde varias horas antes del inicio del partido comenzaron a llegar familias enteras con banderas, camisetas, reposeras y equipos de mate. Muchos eligieron llevar comida para pasar la noche mientras otros simplemente buscaban vivir el partido rodeados de otros hinchas.

Vivimos la previa de Argentina - Suiza en la Fan Zone de Paraná

Los más chicos fueron protagonistas desde el comienzo. Vestidos con la camiseta albiceleste, se animaron a pronosticar distintos resultados. Algunos apostaban por un 2 a 1, otros imaginaban un 4 a 0 y varios aseguraban que la Scaloneta ganaría 3 a 0.

Entre los asistentes también estuvo Charango Flow, quien expresó su confianza en la Selección. "Hoy tenemos que ganar", afirmó, al tiempo que recordó con emoción a El Turquito, el reconocido vecino que falleció recientemente y que había protagonizado una recordada vuelta en camioneta tras la consagración argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Desde San Benito, Colonia Avellaneda y distintos barrios de Paraná también llegaron grupos de jóvenes para compartir una experiencia distinta. "Esperemos que hoy no suframos, ya sufrimos mucho. Para mí ganamos 2 a 0, tranquilos. Tenemos un plantel con mucha experiencia. Scaloni sabe lo que hace", sostuvo uno de ellos, mientras otro aseguraba que Messi y Julián Álvarez marcarían los goles de la noche.

La ansiedad creció con el empate suizo

El gol de Mac Allister desató el primer gran festejo en la Fan Zone. Los abrazos, los aplausos y las banderas comenzaron a agitarse con fuerza mientras los bombos marcaban el ritmo de una noche que parecía encaminada.

Festejo del primer gol:

En Paraná se festejó el primer gol de Argentina contra Suiza

"Con muchos nervios encima, vamos a seguir haciendo goles", expresó una adolescente que asistía por primera vez al espacio junto a su mamá. La mujer contó que habían llegado desde Paraná XVI. "Trajimos chicitos, palitos, sanguches, mucha agua. Tenemos la fe puesta en que volvemos a ganar. No tenemos cábalas porque sabemos que vamos a salir campeones", aseguró entre risas.

Otros simpatizantes también compartían sus predicciones. "Soy de River, pero Alexis es impresionante. Hoy todos somos argentinos", comentó un joven. Otro agregó: "Para mí Messi hace otro gol. Entra Lautaro y hace uno". Sin saberlo, su pronóstico terminaría muy cerca de cumplirse.

Sin embargo, el empate de Suiza modificó completamente el clima. El silencio se apoderó por momentos de la Fan Zone y cada ataque argentino se vivía con una mezcla de ansiedad, esperanza y nerviosismo. Cuando el tiempo reglamentario terminó igualado, el alargue elevó aún más la tensión entre quienes seguían cada jugada sin despegar la vista de la pantalla.

El desahogo llegó con Julián y Lautaro

El momento más esperado llegó a los 112 minutos, cuando Julián Álvarez sacó un remate espectacular que terminó en el ángulo para establecer el 2 a 1. El grito de gol fue ensordecedor. Cientos de personas saltaron al mismo tiempo, se abrazaron con desconocidos y agitaron banderas mientras la emoción desbordaba calle Chile.

El festejo del gol de Julián Álvarez:

Gol de Julián Alvarez: Argentina gana 2- 1 a Suiza en tiempo suplementario

Los bombos comenzaron a sonar con más fuerza y las cornetas acompañaron el festejo que parecía no terminar. La tranquilidad definitiva llegó cuando Lautaro Martínez aprovechó un contragolpe y marcó el 3 a 1 en el tiempo agregado del suplementario. Allí la alegría se transformó en una verdadera celebración colectiva.

El festejo del gol de Lautaro Martínez:

Gol de Lautaro Martínez a los 120 minutos Argentina 3 - Suiza 1

Niños, adultos y familias enteras compartieron abrazos mientras la ilusión mundialista volvía a crecer. Los paranaenses que llegaron a la Fan Zone, se unieron en abrazos, gritos y alegría conjunta tras un duro partido de la Selección frente a Suiza, para llegar a Semifinales del Mundial, donde espera Inglaterra.

La celebración tras el triunfo:

Final del partido: Paraná festejó el pase a la semifinal en el Fan Zone

Paraná ya palpita el duelo con Inglaterra

Consumada la clasificación, los cánticos cambiaron rápidamente de destinatario. Con Inglaterra ya confirmada como rival en semifinales, la Fan Zone comenzó a entonar una de las canciones tradicionales del fútbol argentino. "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta, es un inglés", coreaban cientos de personas mientras continuaban los festejos.

Un vecino de María Grande destacó el desempeño de Julián Álvarez y exclamó ante las cámaras de Elonce: "¡Vamos Argentina, qué equipo!". Dos adolescentes seguían saltando mientras repetían: "¡Aguante Argentina!".

Otro joven, todavía recuperándose de la tensión vivida, confesó entre risas: "No podemos sufrir tanto, un partido tranquilo me gustaría. Soy hincha de Boca, estoy acostumbrado a sufrir, pero por favor, dame un descanso Argentina". Su amigo resumió el sentimiento general: "Julián Álvarez es un genio. Qué capo".

Una fiesta que continuó por las calles

Terminada la transmisión, gran parte de los asistentes emprendió una caravana espontánea hacia la plaza 1º de Mayo para prolongar los festejos. Otros ya hacían planes para regresar el miércoles a la Fan Zone.

"Vamos a volver porque ya es cábala", sostuvo un joven que había llegado desde calle Las Heras junto a un grupo de amigos. Una de las chicas agregó: "Nos dieron suerte las remeras que nos regaló nuestro papá".

También hubo emoción entre los jóvenes del barrio Gaucho Rivero, que compartían una bebida mientras comentaban el partido. Coincidían en que habían sufrido más de la cuenta, pero nunca dejaron de confiar en la Selección.

Cuando los últimos hinchas abandonaban el lugar, los trabajadores municipales iniciaban las tareas de limpieza. Una trabajadora resumió el clima de la noche: "Ahora empezamos a limpiar, pero también estamos muy felices como todos". La Fan Zone volvió a cumplir su misión: reunir a Paraná detrás de una misma pasión y alimentar el sueño de la cuarta estrella.