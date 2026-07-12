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Argentina venció a Suiza en el alargue y avanzó a las semifinales del Mundial

Argentina derrotó 3-1 a Suiza en tiempo suplementario por los cuartos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a las semifinales. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles del equipo de Lionel Scaloni, que ahora enfrentará a Inglaterra.

12 de Julio de 2026
Argentina derrotó a Suiza.
Argentina derrotó a Suiza. Foto: Infobae.

Argentina derrotó 3-1 a Suiza en tiempo suplementario por los cuartos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a las semifinales. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Lautaro Martínez marcaron los goles del equipo de Lionel Scaloni, que ahora enfrentará a Inglaterra.

Argentina volvió a demostrar su personalidad en los momentos decisivos y consiguió una clasificación épica a las semifinales del Mundial 2026. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó 3-1 a Suiza en el alargue, en un intenso encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City, y se metió entre los cuatro mejores del torneo. En la próxima instancia se medirá con Inglaterra, que previamente había eliminado a Noruega.

 

EL GOLAZO DESCOMUNAL DE JULIÁN LE DIO EL TRIUNFO A ARGENTINA | Argentina 3-1 Suiza | RESUMEN | M100

 

 

Antes del inicio del partido, la Selección rindió homenaje a Antonio Rattín, histórico referente del fútbol argentino fallecido este sábado a los 89 años. Los futbolistas lucieron un brazalete negro en señal de duelo, en una emotiva muestra de respeto hacia una de las grandes figuras de la historia de la Albiceleste.

 

El comienzo del encuentro mostró a una Suiza decidida a controlar la posesión del balón y presionar en la mitad de la cancha. Aunque logró incomodar a Argentina durante los primeros minutos, el conjunto europeo no consiguió generar situaciones claras de peligro frente al arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez.

 

Foto: X oficial de Argentina.
Foto: X oficial de Argentina.

 

Messi volvió a ser decisivo y Mac Allister abrió el marcador

 

La primera gran emoción llegó a los diez minutos del primer tiempo. Tras un córner ejecutado con precisión por Lionel Messi, Alexis Mac Allister apareció en el primer palo y conectó un certero cabezazo para establecer el 1-0. La asistencia del capitán argentino volvió a confirmar su enorme influencia en el juego y significó un nuevo capítulo en su extraordinaria historia mundialista.

 

ALEXIS DE CABEZA MARCÓ EL PRIMERO PARA ARGENTINA EN EL INICIO DEL PARTIDO ANTE SUIZA

 

Con la ventaja en el marcador, Argentina encontró espacios para desplegar su juego ofensivo. Julián Álvarez y Nahuel Molina aprovecharon las espaldas de la defensa suiza y generaron varias aproximaciones que mantuvieron bajo presión al conjunto europeo durante gran parte de la primera mitad.

 

Sin embargo, el desarrollo cambió tras el descanso. Suiza adelantó sus líneas y comenzó a inquietar con mayor frecuencia, obligando a Dibu Martínez a intervenir con dos atajadas fundamentales que evitaron el empate en los primeros minutos del complemento, señaló El Gráfico.

 

Foto: La Naci&oacute;n.
Foto: La Nación.

 

Suiza reaccionó, pero Argentina respondió en el momento justo

 

A los 67 minutos llegó la igualdad. Dan Ndoye desbordó por el sector derecho, combinó con Ricardo Rodríguez y definió cruzado para vencer al arquero argentino y establecer el 1-1.

 

Poco después se produjo una jugada determinante para el desarrollo del partido. Inicialmente, el árbitro había amonestado a Leandro Paredes tras una infracción sobre Breel Embolo. Sin embargo, el VAR revisó la acción y comprobó que el delantero suizo había simulado la falta. La tarjeta fue retirada al mediocampista argentino y mostrada a Embolo, quien ya estaba amonestado y terminó expulsado, dejando a Suiza con diez futbolistas.

 

GOLAZO DE SUIZA CON EL DESMARQUE DE NDOYE PARA EL 1-1 ANTE ARGENTINA

 

Pese a contar con un hombre más, Argentina no logró quebrar la resistencia europea durante los 90 minutos reglamentarios. Incluso, en el cierre del partido, Gregor Kobel evitó el gol con una brillante atajada tras una espectacular tijera de Lisandro Martínez.

 

Lisandro Mart&iacute;nez complet&oacute; todo el encuentro. Foto: La Naci&oacute;n.
Lisandro Martínez completó todo el encuentro. Foto: La Nación.

 

Julián Álvarez y Lautaro Martínez sellaron la clasificación

 

En el tiempo suplementario, Lionel Scaloni movió el banco de suplentes buscando mayor frescura ofensiva. Ingresaron Thiago Almada, Nicolás Otamendi y Flaco López para renovar energías frente a una defensa suiza que resistía cada avance argentino.

 

JULIÁN CLAVÓ UN GOLAZO PARA METER A ARGENTINA EN SEMIFINAL ANTE SUIZA

 

Cuando parecía que la definición podía extenderse hasta los penales, apareció Julián Álvarez. A los 112 minutos, Flaco López descargó fuera del área y la "Araña" sacó un potente remate que se clavó en el ángulo, dejando sin respuesta a Kobel y desatando la euforia de los miles de hinchas argentinos presentes en Kansas City.

 

Con Suiza completamente lanzada al ataque en busca del empate, Argentina aprovechó los espacios en una rápida contra. Thiago Almada condujo con inteligencia, el arquero dio un rebote y Lautaro Martínez apareció para empujar la pelota al fondo de la red y decretar el definitivo 3-1.

 

LAUTARO LIQUIDÓ EL PARTIDO Y ARGENTINA VENCIÓ 3-1 A SUIZA PARA AVANZAR A SEMIS

 

La victoria coloca nuevamente a Argentina entre los cuatro mejores seleccionados del planeta y alimenta la ilusión de conquistar un nuevo título mundial. Ahora, el desafío será Inglaterra, en una semifinal que promete convertirse en uno de los grandes partidos del Mundial 2026.

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