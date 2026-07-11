 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes En Kansas

Argentina derrota 1-0 a Suiza y está clasificando a semifinales del Mundial

Argentina y Suiza dirimen quien clasificará a las semifinales del Mundial 2026, instancia a la que ya llegaron Francia, España e Inglaterra. Seguí las incidencias del partido.

11 de Julio de 2026
Argentina enfrenta a Suiza.
Argentina enfrenta a Suiza. Foto: La Nación.

Argentina y Suiza dirimen quien clasificará a las semifinales del Mundial 2026, instancia a la que ya llegaron Francia, España e Inglaterra. Seguí las incidencias del partido.

Argentina quiere seguir con vida en el Mundial 2026 y para ello necesitará vencer a Suiza, en el marco del último duelo de los cuartos de final. Se juega en el estadio de Kansas City.

 

Argentina viene de sufrir en los dos duelos eliminatorios anteriores con victorias 3-2 sobre Cabo Verde y Egipto, respectivamente.

 

Suiza, en cambio, viene de pasar con sufrimiento en su último enfrentamiento ante Colombia. Fue triunfo por penales tras igualar 0-0 en los 120 minutos.

 

Seguí las incidencias del partido:

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

41 minutos: tramo sin llegadas en los arcos

Suiza toma el protagonismo del encuentro con una Argentina que espera agazapada en su campo.

 

31 minutos: quite clave de Emiliano Martínez para evitar el empate

Dibu cortó justo a tiempo un mano a mano contra Breel Embolo adentro del área y desactivo el avance de los helvéticos.

 

19 minutos: sólida respuesta del Dibu Martínez

El arquero contuvo un remate a distancia de Djibril Sow sin dar rebote.

 

9 MINUTOS: ¡GOL DE ARGENTINA!

Alexis Mac Allister se anticipó en un tiro de esquina y de cabeza puso el 1-0 para Argentina.

 

 

6 minutos: el primer aviso fue suizo

Granit Xhaka finalizó un avance con un disparo muy elevado desde afuera del área.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones de ambos equipos

 

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi (c) y Julián Álvarez.

 

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Fabian Rieder; Djibril Sow, Dan Ndoye y Breel Embolo.

Temas:

Argentina Suiza Mundial 2026
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso