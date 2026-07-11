TC: Otto Fritzler logró una histórica pole con Mercedes-Benz en Posadas

Otto Fritzler hizo historia en Posadas al conseguir la primera pole position de Mercedes-Benz en el Turismo Carretera. El piloto del Maquin Parts Racing superó a Christian Ledesma y Nicolás Bonelli en una clasificación con protagonismo de tres marcas diferentes.
Otto Fritzler volvió a dejar su sello en el Turismo Carretera al conquistar una clasificación histórica en el autódromo de Posadas. El piloto de San Miguel se quedó con la pole position de la octava fecha del campeonato 2026 y le dio a Mercedes-Benz un logro sin precedentes: la primera pole de la marca alemana desde su desembarco en la categoría más popular del automovilismo argentino. Con una vuelta impecable, el representante del Prestige Auto Racing Team confirmó su gran capacidad para adaptarse a distintos modelos y volvió a escribir una página destacada en su trayectoria.
Fritzler registró un tiempo de 1m31s513 al volante del Mercedes-Benz CLE 53, suficiente para superar por 137 milésimas a Christian Ledesma, quien ubicó a su Chevrolet Camaro en la segunda posición. El tercer lugar quedó en manos del entrerriano Nicolás Bonelli, con Ford Mustang, completando así un podio de clasificación integrado por tres marcas diferentes.
La pole también tuvo un valor especial para el piloto bonaerense porque significó la tercera de su carrera en el Turismo Carretera, aunque con una particularidad poco común: cada una fue conseguida con una marca distinta. La primera había sido con Ford en El Calafate 2024 y la segunda con Toyota en Posadas 2025, mientras que ahora sumó a Mercedes-Benz a su colección de éxitos.
Una vuelta perfecta para escribir una nueva página en el TC
Luego de una jornada de entrenamientos en la que no había logrado destacarse plenamente, Fritzler encontró la mejor versión de su auto en el momento decisivo. Tras ubicarse 14° y luego tercero en las prácticas, logró cerrar una vuelta que él mismo calificó como la mejor de toda su carrera deportiva.
"En los entrenamientos no me sentía para nada cómodo, pero hicimos algunos cambios que mejoraron mucho el auto y salió una vuelta perfecta. Fue la mejor que di en mi vida", expresó el piloto tras finalizar la clasificación, reflejando la emoción por el resultado obtenido.
Con esta actuación, además, igualó a Christian Ledesma, José Manuel Urcera y José María "Pechito" López como los pilotos con mayor cantidad de poles en el circuito misionero, un dato que confirma su gran rendimiento cada vez que el Turismo Carretera visita Posadas.
Ledesma y Bonelli también fueron protagonistas
Christian Ledesma volvió a demostrar que sigue siendo uno de los referentes de la categoría. El marplatense consiguió su mejor clasificación desde Buenos Aires 2025, cuando también había logrado la pole position, y se consolidó como el mejor representante de Chevrolet por tercera vez en la temporada.
El experimentado piloto reconoció que el resultado lo sorprendió luego de unos entrenamientos discretos y destacó el trabajo realizado por el Pradecon Racing para encontrar el equilibrio del Camaro antes de la clasificación definitiva.
Por su parte, Nicolás Bonelli volvió a sobresalir entre los usuarios del Ford Mustang. El entrerriano finalizó tercero, a solo 193 milésimas del tiempo de Fritzler, y consiguió su mejor clasificación desde Rafaela 2017, cuando había obtenido su única pole en la categoría. Además, fue el mejor piloto de Ford por segunda fecha consecutiva.
El campeonato continúa con las series en Posadas
Detrás de los tres primeros también se destacaron dos pilotos con antecedentes ganadores en el trazado misionero. Facundo Ardusso, con otro Ford Mustang, finalizó cuarto y consiguió su mejor clasificación desde El Calafate 2024, mientras que Emiliano Spataro completó el quinteto de punta luego de una destacada actuación con el Mustang que probó durante la semana previa a la competencia.
La clasificación dejó en evidencia la gran paridad que caracteriza al Turismo Carretera en la temporada 2026, con distintas marcas ocupando los primeros lugares y diferencias mínimas entre los principales protagonistas.
La actividad en Posadas continuará este domingo con la disputa de las tres series clasificatorias, programadas para las 10:55, 11:20 y 11:45, respectivamente. Cada batería se desarrollará sobre seis vueltas, aunque solo las últimas cinco serán cronometradas.