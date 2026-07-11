Murió Antonio Rattin, histórico referente de Boca y de la Selección Argentina

Murió Antonio Rattin, uno de los futbolistas más representativos de la historia de Boca y exintegrante de la Selección Argentina. Tenía 89 años y desarrolló toda su trayectoria profesional con la camiseta azul y oro, entre 1956 y 1970.

Nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre, Rattín llegó a las divisiones inferiores de Boca en 1955 y debutó en Primera un año después, en un Superclásico disputado en la Bombonera que terminó con victoria por 2-1 ante River.

A lo largo de 14 temporadas disputó 382 partidos oficiales y convirtió 28 goles. Fue uno de los jugadores con más presencias en la historia de la institución y nunca vistió otra camiseta a nivel de clubes.

Una extensa trayectoria en Boca

Antonio Rattin se consolidó como mediocampista central y uno de los referentes del equipo durante la década de 1960. Con Boca integró los planteles que conquistaron los campeonatos de 1962, 1964 y 1965, además de las consagraciones de 1969.

Su último partido oficial fue en 1970 y posteriormente recibió un homenaje en la Bombonera. Años más tarde regresó al club como entrenador y estuvo al frente del primer equipo durante la temporada de 1980.

En 2015, Boca inauguró una estatua suya en el Museo de la Pasión Boquense como reconocimiento a su trayectoria y a su lugar dentro de la historia de la institución.

Su paso por la Selección Argentina y el Mundial de 1966

La carrera de Antonio Rattin también estuvo ligada durante una década a la Selección Argentina. Disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966 y fue capitán del conjunto nacional en esta última competencia.

Precisamente en Inglaterra protagonizó uno de los episodios más conocidos de la historia mundialista argentina. Durante el partido de cuartos de final ante el seleccionado local, fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein y permaneció varios minutos dentro del campo mientras reclamaba explicaciones y la presencia de un traductor.

Aquella situación adquirió relevancia histórica porque las dificultades de comunicación entre árbitros y futbolistas fueron uno de los factores que impulsaron posteriormente la implementación de las tarjetas amarillas y rojas, utilizadas por primera vez en un Mundial en México 1970.

Me da risa cuando dicen que a Argentina la beneficiaron en la Copa Mundial. En 1966, nos echan a Rattin contra Inglaterra. La explicación del árbitro fue que "me miró mal y lo expulsé". En 1970 se introducen las amarillas por la presión a la FIFA.pic.twitter.com/p6M7NZYsg5 — Andrés Yossen 🇦🇷 ⭐🌟⭐ (@FinoYossen) January 6, 2026

Su continuidad en el fútbol después del retiro

Después de dejar la actividad profesional, Rattín inició una etapa como entrenador y dirigió, entre otros equipos, a Boca, Gimnasia y Esgrima La Plata, Tigre y Estudiantes de Río Cuarto.

Su trayectoria quedó vinculada principalmente a Boca, donde disputó toda su carrera como futbolista, y a la Selección Argentina, con la que participó en dos Copas del Mundo.

A los 89 años, murió Antonio Rattin, uno de los mediocampistas más reconocidos del fútbol argentino durante las décadas de 1950 y 1960 y una figura central en la historia deportiva de Boca.