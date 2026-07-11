Falleció la policía que había sido encontrada gravemente herida en Concepción del Uruguay

La policía de 26 años que había sido encontrada gravemente herida este viernes en una vivienda de Concepción del Uruguay falleció en las últimas horas mientras permanecía internada en el Hospital Justo José de Urquiza.

La noticia fue confirmada oficialmente por la Jefatura Departamental Uruguay, que expresó su profundo pesar por la muerte de la joven funcionaria, quien prestaba servicios en la Jefatura Departamental Gualeguaychú y residía en Concepción del Uruguay.

La joven había sido trasladada de urgencia al hospital durante el mediodía del viernes, después de ser encontrada con una grave lesión en el interior de su domicilio, ubicado en la zona de Allais y 35 del Oeste.

La Policía confirmó el fallecimiento

Desde la Jefatura señalaron que, pese a la inmediata asistencia y al trabajo realizado por los profesionales médicos, finalmente se constató el fallecimiento de la policía con el correr de las horas.

“Con profundo pesar, las autoridades y todo el personal que integra la Jefatura Departamental Uruguay lamentan el fallecimiento de la oficial de policía Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años de edad, acaecido en las últimas horas en las instalaciones del Hospital Justo José de Urquiza”, comunicó la fuerza.

Además, las autoridades hicieron llegar sus condolencias a los familiares, amigos, allegados y compañeros de la joven, a quienes acompañaron “en este momento de irreparable pérdida y absoluto pesar”.

Lugar del hecho en Concepción del Uruguay. Foto: R2820

La investigación sobre lo ocurrido

El episodio había generado un importante despliegue de personal policial y especialistas en el lugar. En la vivienda trabajaron integrantes de Criminalística para preservar la escena y reunir elementos que permitan establecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Durante esas tareas fueron secuestrados el arma reglamentaria asignada a la funcionaria, documentación y otros elementos que quedaron incorporados a la investigación judicial.

Pidieron respetar la privacidad de la familia

Tras confirmar el fallecimiento de la policía, la Jefatura Departamental Uruguay comunicó que no brindará mayores precisiones sobre las circunstancias que rodearon el hecho.

La decisión, según señalaron desde la fuerza, responde al respeto por el dolor íntimo y la privacidad de la familia afectada.

La joven tenía 26 años y actualmente prestaba servicios en la Jefatura Departamental Gualeguaychú. Su fallecimiento generó profundo pesar entre sus compañeros y dentro de la Policía de Entre Ríos.