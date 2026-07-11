La Selección Argentina va por un paso más y enfrenta a Suiza por los cuartos de final

La Selección Argentina afrontará este sábado uno de los partidos más importantes de su recorrido en el Mundial 2026. Desde las 22, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Suiza en el Kansas City Stadium por los cuartos de final y buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título conquistado en Qatar 2022.

La Albiceleste llega a esta instancia después de una agónica victoria por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final. Tras quedar dos goles abajo, logró revertir el resultado y sellar su clasificación, en un partido que volvió a mostrar la capacidad de reacción del equipo.

Suiza, en tanto, consiguió su lugar entre los ocho mejores después de eliminar a Colombia por penales. El conjunto europeo se presenta como un rival de cuidado, con Granit Xhaka como uno de sus principales referentes y una estructura que mostró solidez durante la competencia.

Scaloni mantiene dudas en la formación

Lionel Scaloni cuenta con todos los futbolistas a disposición y no descartó repetir el equipo que comenzó el encuentro frente a Egipto. El entrenador había ensayado diferentes variantes durante la semana, aunque la tendencia es sostener la base.

Una de las dudas aparece en el lateral derecho, donde Nahuel Molina y Gonzalo Montiel compiten por un lugar. La otra está en el ataque, con Julián Álvarez y Lautaro Martínez como alternativas para acompañar a Lionel Messi.

El entrerriano Lisandro Martínez será titular.

De esta manera, la probable formación de la Selección Argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Suiza tendrá una baja importante

El conjunto dirigido por Murat Yakin no contará con Johan Manzambi, una de sus principales figuras en el Mundial y máximo goleador suizo en el torneo con tres tantos. El futbolista arrastra una lesión en la rodilla izquierda y no será arriesgado ante Argentina.

La probable formación de Suiza tiene a Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

El Kansas City.

El historial favorece ampliamente a la Albiceleste. Argentina ganó cinco de los siete enfrentamientos disputados entre ambos seleccionados, mientras que los otros dos terminaron empatados y Suiza nunca pudo imponerse.

Horario, TV y el posible rival en semifinales

El partido comenzará a las 22, hora argentina, y se disputará en el Kansas City Stadium. La transmisión estará disponible por TyC Sports, Telefe, TV Pública y Disney+, de acuerdo con la programación informada para el encuentro.

El árbitro será el portugués João Pinheiro, mientras que el encargado del VAR será Guillermo Pacheco.

En caso de avanzar, la Selección Argentina enfrentará en semifinales al ganador del duelo entre Noruega e Inglaterra, que también se disputará este sábado. Ese cruce está programado para el miércoles 15 de julio en Atlanta.

Con Lionel Messi nuevamente como capitán y referente, Argentina buscará superar otro obstáculo y meterse entre los cuatro mejores del Mundial. El objetivo sigue siendo el mismo: continuar en carrera por la cuarta estrella.