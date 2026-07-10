Selección Argentina: Scaloni mantendría el once ante Suiza y ensaya cambios para el complemento

La Selección Argentina continúa con su preparación para enfrentar a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y Lionel Scaloni empieza a definir el equipo. Aunque todavía resta la práctica de este viernes, la principal tendencia indica que el entrenador repetiría a los mismos 11 que remontaron el partido ante Egipto.

Durante el entrenamiento del jueves no hubo una práctica formal de fútbol, pero sí diferentes ejercicios tácticos por sectores del campo. Esos movimientos dejaron la sensación de que el cuerpo técnico mantendría la formación utilizada en el triunfo por 3-2 de los octavos de final.

Además, todos los futbolistas que comenzaron aquel encuentro están en condiciones físicas de jugar. Cristian Romero, quien había terminado con un calambre en el gemelo izquierdo, se recuperó y está disponible para el compromiso ante los suizos.

Las variantes que probó Scaloni

Más allá de la intención de repetir el equipo, Scaloni también ensayó diferentes alternativas para tener soluciones preparadas en caso de que el desarrollo del encuentro exija modificaciones.

En distintos pasajes aparecieron Nicolás Otamendi como opción para reforzar la zaga central y Facundo Medina en el lateral izquierdo. En ataque, en tanto, tuvieron espacio Nicolás González y Lautaro Martínez.

Los cuatro futbolistas ya tuvieron participación desde el banco frente a Egipto y aparecen nuevamente como posibles herramientas para el segundo tiempo. Gonzalo Montiel, otro de los que ingresó en aquel encuentro, es el único jugador amonestado del plantel.

La Selección Argentina entrenará por última vez.

El posible equipo de la Selección Argentina

De no surgir inconvenientes en la última práctica, la Selección Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

El cuerpo técnico quedó conforme con la reacción mostrada ante Egipto, aunque también trabaja para corregir los problemas defensivos y los espacios que aparecieron durante algunos retrocesos.

La intención sería mantener una estructura que por momentos consiguió generar juego y situaciones de peligro, pero con mayor equilibrio para evitar conceder oportunidades ante un rival que llega después de eliminar a Colombia por penales.

La última práctica antes de Suiza

La Selección Argentina tendrá este viernes su último entrenamiento antes del partido. Allí Scaloni terminará de evaluar especialmente a los futbolistas que finalizaron con mayor desgaste físico el encuentro anterior.

Salvo alguna novedad de último momento, la idea es sostener la formación titular y reservar las variantes probadas durante la semana para utilizarlas según las necesidades del partido.

Después de la práctica, Scaloni brindará una conferencia de prensa y podrá entregar nuevas señales sobre el equipo que buscará avanzar a las semifinales del Mundial 2026.