Nuevo protocolo en el Mundial 2026: así funcionará el VAR en los partidos decisivos

La FIFA introdujo una modificación en el funcionamiento del VAR para la recta final del Mundial 2026. Desde los cuartos de final, cada estadio contará con un árbitro asistente de video adjunto y otro de reserva preparados para intervenir en caso de que se produzca una falla en el sistema principal.

La medida comenzó a aplicarse en el partido entre Francia y Marruecos y seguirá vigente hasta la final del 19 de julio. El objetivo es evitar que un inconveniente técnico o una interrupción en las comunicaciones deje al encuentro sin asistencia de video.

Durante el torneo, el sistema principal del VAR opera desde la sala central instalada en el Centro Internacional de Transmisión de Dallas. Con el nuevo protocolo, la FIFA incorpora una segunda línea de respuesta directamente en cada escenario.

Cómo funcionará el nuevo sistema

En caso de que aparezca un problema en la comunicación con la sala principal, el AVAR y el AVAR de reserva ubicados en el estadio podrán hacerse cargo de las revisiones prácticamente de inmediato.

El mismo procedimiento se aplicará cuando el árbitro principal necesite observar una jugada en el monitor ubicado junto al campo de juego. De esta manera, la asistencia tecnológica podrá seguir funcionando aun ante una falla en la operación central.

La FIFA busca así reducir al mínimo la posibilidad de que uno de los partidos decisivos del Mundial 2026 tenga que continuar sin apoyo del VAR.

Qué pasaba hasta ahora ante una falla

Hasta esta modificación, el reglamento establecía que un partido no debía suspenderse por un desperfecto en la tecnología. Si el VAR dejaba de funcionar, el árbitro tenía que comunicarles la situación a los capitanes y el juego continuaba sin asistencia de video.

Con el nuevo esquema, la intención es que esa situación no vuelva a producirse durante la etapa decisiva de la competencia.

La medida también refuerza el dispositivo arbitral de un torneo que contó con 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de video seleccionados por la FIFA para esta edición.