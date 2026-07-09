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Qué le pasó a Kylian Mbappé: por qué salió en el partido entre Francia y Marruecos

A los 77 minutos pidió el cambio y abandonó el juego con evidentes molestias en uno de los tobillos. De acuerdo con los primeros reportes, la sustitución habría sido una medida preventiva y no respondería a una lesión muscular de gravedad.

9 de Julio de 2026
Mbappé salió del juego tras convertir uno de los goles frente a Marruecos
Mbappé salió del juego tras convertir uno de los goles frente a Marruecos

A los 77 minutos pidió el cambio y abandonó el juego con evidentes molestias en uno de los tobillos. De acuerdo con los primeros reportes, la sustitución habría sido una medida preventiva y no respondería a una lesión muscular de gravedad.

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó una preocupación para el cuerpo técnico de Didier Deschamps. Kylian Mbappé pidió el cambio a los 77 minutos del encuentro frente a Marruecos y abandonó el campo con visibles molestias, lo que generó incertidumbre sobre su estado físico.

 

El delantero del Real Madrid había sido una de las figuras del partido disputado en Boston al marcar un gol y aportar una asistencia en la victoria francesa por 2-0.

 

Las imágenes del encuentro mostraron a Mbappé con evidentes signos de agotamiento y molestias en el tobillo derecho. Tras salir del campo, las cámaras lo enfocaron en el banco de suplentes con hielo sobre esa zona, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible lesión.

Cr&eacute;ditos: Charles Krupa/AP Photo
Créditos: Charles Krupa/AP Photo

Los primeros indicios apuntan al desgaste físico

 

De acuerdo con los primeros reportes, la sustitución habría sido una medida preventiva y no respondería a una lesión muscular de gravedad.

Las altas temperaturas registradas durante el encuentro y la intensidad del partido habrían provocado un importante desgaste físico en el capitán francés, motivo por el cual el cuerpo técnico decidió preservarlo de cara a las semifinales.

 

Hasta el momento, la Federación Francesa de Fútbol no difundió un parte médico oficial sobre el estado del atacante.

Cr&eacute;ditos: AP Foto/Steven Senne
Créditos: AP Foto/Steven Senne

Francia espera contar con Mbappé en semifinales

 

A la espera de una evaluación médica más completa, el panorama inicial es alentador para la selección francesa, que confía en recuperar a su principal figura para el próximo compromiso.

 

Mbappé volvió a ser determinante en el triunfo sobre Marruecos al abrir el marcador y participar en la segunda conquista, consolidándose una vez más como el líder ofensivo del conjunto dirigido por Didier Deschamps.

Temas:

Kylian Mbappé Francia Marruecos Mundial 2026
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