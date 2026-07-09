Francia venció a Marruecos y es el primer semifinalista del Mundial 2026

Con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo, Les Bleus derrotaron 2-0 a los Leones del Atlas y avanzaron a las semifinales. Ahora esperan por el ganador del cruce entre España y Bélgica.
Francia se convirtió este jueves en el primer semifinalista del Mundial 2026 al derrotar 2-0 a Marruecos en el estadio Foxboro, de Boston, por los cuartos de final del certamen.
Luego de un primer tiempo equilibrado, el conjunto dirigido por Didier Deschamps encontró la diferencia en el complemento gracias a la jerarquía de sus principales figuras y selló su clasificación a la siguiente instancia, donde enfrentará al vencedor del duelo entre España y Bélgica. La semifinal se jugará en Dallas el próximo martes a las 16 de la Argentina.
Los franceses volvieron a mostrar contundencia en los momentos decisivos y dieron un paso más en su objetivo de conquistar una nueva Copa del Mundo.
Mbappé volvió a aparecer
El partido se destrabó a los 19 minutos del segundo tiempo, cuando Désiré Doué recuperó la pelota y asistió a Kylian Mbappé, quien definió con un potente remate al ángulo para establecer el 1-0.
AHORA SÍ: ¡DERECHAZO Y GUARDAR! Tremendo remate de Mbappé que, después de errar un penal en el primer tiempo, tuvo su revancha y convirtió este golazo en el borde del área grande para poner a Francia en ventaja sobre Marruecos. pic.twitter.com/VI7B0nXNk9— DSPORTS (@DSports) July 9, 2026
Con ese tanto, el delantero francés alcanzó a Lionel Messi como máximo goleador del Mundial 2026, ambos con ocho conquistas.
El gol modificó por completo el desarrollo del encuentro y obligó a Marruecos a adelantar sus líneas en busca del empate.
Dembélé amplió la ventaja
Apenas dos minutos después, a los 21 del complemento, Ousmane Dembélé protagonizó una gran acción individual, dejó atrás a dos defensores y definió con precisión ante Yassine Bounou para decretar el 2-0 definitivo.
SE ENCENDIÓ LA MÁQUINA FRANCESA Dembélé se llevó la pelota desde mitad de cancha y la puso esquinada al palo derecho para el 2-0 ante Marruecos. pic.twitter.com/RaW08N89yX— DSPORTS (@DSports) July 9, 2026
El atacante del París Saint-Germain llegó así a su quinto gol en la presente Copa del Mundo y terminó de encaminar la clasificación francesa.
Con la ventaja de dos goles, Francia administró el desarrollo del partido y controló los intentos ofensivos del conjunto africano.
Susto por Mbappé
A los 30 minutos del segundo tiempo (75 del partido), Mbappé generó preocupación en el seleccionado francés al dejarse caer sobre el césped.
CON MOLESTIAS FÍSICAS SE RETIRÓ KIKI Kylian Mbappé, goleador del #MundialEnDSPORTS junto a Messi, salió de cambio por Jean-Philippe Mateta.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/8vtZsT5sfr— DSPORTS (@DSports) July 9, 2026
Tras ser atendido por el cuerpo médico, el delantero abandonó el campo por sus propios medios y fue reemplazado por Jean-Philippe Mateta.
Aunque la imagen encendió las alarmas en Francia, el gesto del futbolista al retirarse transmitió tranquilidad de cara a las semifinales.
Con este triunfo, Les Bleus se instalaron entre los cuatro mejores equipos del Mundial 2026 y aguardarán ahora por el ganador del cruce entre España y Bélgica, que definirá a su próximo rival en la lucha por un lugar en la gran final.