Milei reunió a su Gabinete y ratificó que la reforma del BCRA se presentará las próximas semanas

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, luego de participar del Tedeum por el Día de la Independencia, con el objetivo de avanzar en el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El encuentro marcó además el debut de Diego Santilli como jefe de Gabinete, tras la salida de Manuel Adorni.

La convocatoria reunió a ministros y principales colaboradores del Gobierno para analizar los primeros lineamientos del anteproyecto que el Poder Ejecutivo prevé enviar al Congreso en las próximas semanas.

Según trascendió, la iniciativa busca introducir cambios en el funcionamiento del Banco Central y constituye uno de los principales objetivos de la administración nacional en materia económica.

Reforma del Banco Central

Uno de los principales temas abordados fue la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Según informaron fuentes oficiales, Milei presentó los lineamientos del proyecto que el Poder Ejecutivo está terminando de elaborar y confirmó que será enviado al Congreso en las próximas semanas.

Desde el Gobierno señalaron que, una vez concluido el texto definitivo, el Presidente realizará una presentación para explicar en detalle los objetivos y alcances de la iniciativa, considerada una de las principales reformas económicas de esta etapa de la gestión.

Además de la modificación del régimen del Banco Central, el Ejecutivo mantiene en agenda otros proyectos para el segundo semestre, entre ellos la reforma electoral, cambios en la Ley de Inocencia Fiscal, el régimen de Zona Fría, una nueva regla fiscal dentro del Presupuesto 2027 y un paquete de medidas de desregulación.

Primer encuentro con Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete

La reunión de este jueves fue la primera encabezada por Diego Santilli como jefe de Gabinete, luego de reemplazar a Manuel Adorni, quien presentó su renuncia en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Del encuentro participaron, además de Javier y Karina Milei, los ministros Luis Caputo (Economía), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Carlos Presti (Defensa), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).

También asistieron el asesor presidencial Santiago Caputo, la secretaria Legal y Técnica María Ibarzabal Murphy, el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, el secretario de Comunicación Fabián Fernández, el vocero presidencial Adrián Ravier y los senadores Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala.

En la Casa Rosada, en tanto, sostienen que el objetivo es avanzar con las reformas antes del inicio del calendario electoral de 2027 y consolidar una agenda centrada en la estabilidad macroeconómica, la reducción del gasto público y la modernización del Estado.